Компания Google накануне церемонии вручения наград премии "Оскар" проанализировала запросы украинских пользователей, чтобы узнать, кто из номинантов этого года в основных категориях пользовался наибольшей популярностью.

Об этом говорится в пресс-релизе Google, который есть в распоряжении #Букв.

Так, если бы от украинских пользователей Google зависело то, кто станет обладателем “Оскара”, то главную награду за лучший фильм получил бы психологический триллер “Джокер”, у которого в этом году наибольшее количество номинаций – 11. На втором месте фильм Квентина Тарантино “Однажды…в Голливуде”, на третьем драма Мартина Скорсезе “Ирландец”.

Полный рейтинг фильмов-номинантов от украинских пользователей Google выглядит так:

“Джокер” / Joker

“Однажды…в Голливуде” / Once Upon a Time… in Hollywood

Ирландец” / The Irishman

“Ford против Ferrari” / Ford v Ferrari

“1917”

“Паразиты” / Parasite

“Маленькие женщины” / Little Women

“Кролик Джоджо” / Jojo Rabbit

“Брачная история” / Marriage Story

Награду за главную мужскую роль от украинцев получил бы Леонардо Ди Каприо за роль в комедийной драме Квентина Тарантино “Однажды…в Голливуде”. Вторая позиция у Хоакина Феникса за главную роль в “Джокере”, а на третьем месте – испанский актер Антонио Бандерас за роль в драме Педро Альмодовара “Боль и слава”.

Леонардо Ди Каприо (“Однажды…в Голливуде”)

Хоакин Феникс (“Джокер”)

Антонио Бандерас (“Боль и слава”)

Адам Драйвер (“Брачная история”)

Джонатан Прайс (“Два Папы”)

Награду за главную женскую роль украинцы бы присудили Скарлетт Йоханссон за роль в фильме “Брачная история”. За ней следуют Шарлиз Терон (“Скандал”) и Рене Зеллвегер, сыгравшая роль звезды Голливуда Джуди Гарленд в драме “Джуди”.

Скарлетт Йоханссон (“Брачная история”)

Шарлиз Терон (“Скандал”)

Рене Зеллвегер (“Джуди”)

Сирша Ронан (“Маленькие женщины”)

Синтия Эриво (“Гарриет”)

Также мы проанализировали, какими мультфильмами – номинантами в категории “Лучший полнометражный анимационный фильм” больше всего интересовались украинские пользователи Google. Здесь лидером стала анимация “Как приручить дракона 3. Скрытый мир”.

Остальные позиции выглядят таким образом:

“Как приручить дракона 3. Скрытый мир” / How to Train Your Dragon: The Hidden World

“История игрушек 4” / Toy Story 4

“Потерянное звено” / Missing Link

“Клаус” / Klaus

“Я потерял свое тело” / I Lost My Body

Совпали ли предпочтения украинских пользователей Google и членов Американской киноакадемии, мы узнаем уже в воскресенье 9 февраля (в ночь на понедельник, по Киеву).