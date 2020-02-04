Об этом говорится в пресс-релизе Google, который есть в распоряжении #Букв.
Так, если бы от украинских пользователей Google зависело то, кто станет обладателем “Оскара”, то главную награду за лучший фильм получил бы психологический триллер “Джокер”, у которого в этом году наибольшее количество номинаций – 11. На втором месте фильм Квентина Тарантино “Однажды…в Голливуде”, на третьем драма Мартина Скорсезе “Ирландец”.
Полный рейтинг фильмов-номинантов от украинских пользователей Google выглядит так:
- “Джокер” / Joker
- “Однажды…в Голливуде” / Once Upon a Time… in Hollywood
- Ирландец” / The Irishman
- “Ford против Ferrari” / Ford v Ferrari
- “1917”
- “Паразиты” / Parasite
- “Маленькие женщины” / Little Women
- “Кролик Джоджо” / Jojo Rabbit
- “Брачная история” / Marriage Story
Награду за главную мужскую роль от украинцев получил бы Леонардо Ди Каприо за роль в комедийной драме Квентина Тарантино “Однажды…в Голливуде”. Вторая позиция у Хоакина Феникса за главную роль в “Джокере”, а на третьем месте – испанский актер Антонио Бандерас за роль в драме Педро Альмодовара “Боль и слава”.
- Леонардо Ди Каприо (“Однажды…в Голливуде”)
- Хоакин Феникс (“Джокер”)
- Антонио Бандерас (“Боль и слава”)
- Адам Драйвер (“Брачная история”)
- Джонатан Прайс (“Два Папы”)
Награду за главную женскую роль украинцы бы присудили Скарлетт Йоханссон за роль в фильме “Брачная история”. За ней следуют Шарлиз Терон (“Скандал”) и Рене Зеллвегер, сыгравшая роль звезды Голливуда Джуди Гарленд в драме “Джуди”.
Скарлетт Йоханссон (“Брачная история”)
Шарлиз Терон (“Скандал”)
Рене Зеллвегер (“Джуди”)
Сирша Ронан (“Маленькие женщины”)
Синтия Эриво (“Гарриет”)
Также мы проанализировали, какими мультфильмами – номинантами в категории “Лучший полнометражный анимационный фильм” больше всего интересовались украинские пользователи Google. Здесь лидером стала анимация “Как приручить дракона 3. Скрытый мир”.
Остальные позиции выглядят таким образом:
- “Как приручить дракона 3. Скрытый мир” / How to Train Your Dragon: The Hidden World
- “История игрушек 4” / Toy Story 4
- “Потерянное звено” / Missing Link
- “Клаус” / Klaus
- “Я потерял свое тело” / I Lost My Body
Совпали ли предпочтения украинских пользователей Google и членов Американской киноакадемии, мы узнаем уже в воскресенье 9 февраля (в ночь на понедельник, по Киеву).
- Ранее Ассоциация “Американская гильдия продюсеров” выбрала историческую драму “1917” режиссера Сэма Мендеса лучшим фильмом 2019 года.