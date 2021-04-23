Уже зовсім скоро, в ніч з неділі, 25 квітня, на понеділок у США відбудеться урочиста церемонія вручення престижної кінопремії "Оскар-2021" за заслуги в кінематографі.

Про це інформує американська телевізійна мережа ABC (American Broadcasting Company), яка зазвичай транслює церемонію.

У США, трансляція 93-ї церемонії вручення премії “Оскар” стартує в неділю, 25 квітня, о 20:00 (за північноамериканським східним часом), або ж о 17:00 за тихоокеанський часом.

Її здійснюватиме канал ABC.

У нашій країні пряму трансляцію церемонії “Оскар 2021” здійснюватиме телеканал “Україна”. Її можна буде подивитися у ніч з 25 на 26 квітня. Початок трансляції – о 01:30.

У пресслужбі каналу анонсували проведення марафону. Його ведучі Володимир Остапчук та Альона Вінницька “розкажуть глядачам усі найцікавіші подробиці кінопремії, яка цього року пройде в новому форматі”.

Як відомо, “Оскар 2021” цього року відбудеться на Юніон-Стейшн, що в центрі Лос-Анджелеса, а доповнять церемонію прямі включення з голлівудського кінотеатру “Долбі”, а також із супутніх майданчиків по всьому світу.

Під час шоу глядачі побачать невеликі інтерв’ю, в яких номінанти та гості премії розкажуть про себе та свої проєкти. Час промови переможців “Оскара” також збільшили.

Вручатимуть премію безліч відомих голлівудських зірок. Серед них: Анжела Бассетт, Холлі Беррі, Пон Чжун Хо, Дон Чідл, Брайан Кренстон, Лора Дерн, Гаррісон Форд, Реджина Кінг, Марлі Метлін, Рита Морено, Хоакін Фенікс, Бред Пітт, Різ Уізерспун, Рене Зеллвегер, Зендая.

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Зазначимо, що це буде третій рік поспіль, коли церемонія проводитиметься без ведучих.

Так, наприклад, сталося у 2019 році. Ведучим спочатку мав стати комік Кевін Харт, але він відмовився від участі після скандалу, пов’язаного з його старими твітами, що ображають представників ЛГБТ. В результаті основний акцент церемонії був зроблений на знаменитостях, які вручали нагороди.

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