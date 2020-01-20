Защитники президента США Дональда Трампа опубликовали судебный меморандум, в котором призвали Сенат отклонить обвинения Конгресса против него.

Текст меморандума опубликован на сайте Белого дома.

В понедельник, 20 января, в преддверии судебного разбирательства в Сенате по делу об импичменте адвокатская группа президента США Дональда Трампа опубликовала меморандум, в котором изложила свою позицию.

В 110-страничном документе отмечается, что статьи обвинения против Трампа, принятые Конгрессом, являются “оскорблением Конституции”.

“Статьи импичмента, которые сейчас находятся в сенате, являются оскорблением Конституции и наших демократических институтов. Сами статьи — и сфальсифицированный процесс, который привел их сюда — являются дерзким политическим актом демократов, который должен быть отвергнут. … Все, что удалось демократам Палаты представителей доказать, – это то, что президент не сделал абсолютно ничего плохого. Все это опасное искажение Конституции”, — говорится в описании меморандума.

По мнению адвокатов Трампа, Сенат должен отклонить обвинения против него.

“Сенат должен быстро отклонить эти недостающие статьи об импичменте и оправдать президента”, — отметили защитники.

Напомним, в конце августа стало известно, что президент США Дональд Трамп поручил своей команде по вопросам национальной безопасности пересмотреть программу финансирования системы безопасности в Украине. В сентябре в США разблокировали программу военной помощи Украине, которая предусматривает выделение $391,5 млн для закупки вооружения и военной техники.

10 декабря в Палате представителей Конгресса США озвучили обвинения против президента Дональда Трампа в деле о его импичменте. Так американского лидера обвиняют в злоупотреблении властью. Речь идет о задержке военной помощи Украине и давлении на Президента Владимира Зеленского с целью начать расследование против сына возможного конкурента Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена. Также Трамп обвиняется в препятствовании работе Конгресса во время расследования его действий в отношении Украины.