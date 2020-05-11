Ослабление карантина: что начинает работать с 11 мая?

Сегодня, 11 мая, в Украине ослабляют карантинные ограничения: открываются стоматологии, парикмахерские, разрешено ходить в парки и на детские площадки.

#Буквы рассказывают, какие еще места могут посещать украинцы.

Так, с 11 мая разрешено:

посещать парки, скверы, зоны отдыха лесопарковой зоны и прибрежные зоны;

детские и спортивные площадки на улице;

кафе и рестораны могут работать на вынос;

в заведениях общественного питания открываются летние площадки под открытым небом;

торговать непродовольственными товарами в магазинах, в частности тех, что расположены в ТРЦ;

открываются музеи, историко-культурные заповедники;

украинцы могут ходить в частные стоматологии, салоны красоты и парикмахерские, заведения бытового обслуживания.

Кроме того, разрешается деятельность нотариусов, адвокатов, аудиторов, психологов. Возобновляют деятельность офисы СМИ.

Также разрешается кино- и видеосъемка, театральные и музыкальные репетиции до 50 человек в коллективе и без присутствия зрителей.

Важно отметить, что деятельность вышеперечисленных учреждений и организаций разрешена при условии соблюдения карантинных мер: регулярная дезинфекция, масочный режим, соблюдение социальной дистанции.

Что запрещено?

При этом под запретом остаются фудкорты и зоны развлечений в ТРЦ;

кинотеатры и театры;

метрополитен;

общественный транспорт без спецпропусков;

пригородное и межобластное транспортное сообщение;

регулярное железнодорожное и авиасообщение;

спортзалы и фитнес-центры;

университеты, школы, детские сады;

массовые мероприятия.

Под запретом остается пребывание на улице группами более, чем два человека (кроме сопровождения детей). В общественных местах обязательно должен соблюдаться масочный режим, на улицу следует выходить только с документами.

Метро в Украине будет открываться, когда эпидемия коронавируса окончательно пойдет на спад.