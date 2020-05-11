Covid-19 Украина

обновлено 11.05.2020 в 09:02

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Ослабление карантина: что начинает работать с 11 мая?

Сегодня, 11 мая, в Украине ослабляют карантинные ограничения: открываются стоматологии, парикмахерские, разрешено ходить в парки и на детские площадки.

Понедельник, 11 мая 2020, 08:56

#Буквы рассказывают, какие еще места могут посещать украинцы.

Так, с 11 мая разрешено:

  • посещать парки, скверы, зоны отдыха лесопарковой зоны и прибрежные зоны;
  • детские и спортивные площадки на улице;
  • кафе и рестораны могут работать на вынос;
  • в заведениях общественного питания открываются летние площадки под открытым небом;
  • торговать непродовольственными товарами в магазинах, в частности тех, что расположены в ТРЦ;
  • открываются музеи, историко-культурные заповедники;
  • украинцы могут ходить в частные стоматологии, салоны красоты и парикмахерские, заведения бытового обслуживания.

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Кроме того, разрешается деятельность нотариусов, адвокатов, аудиторов, психологов. Возобновляют деятельность офисы СМИ.

Также разрешается кино- и видеосъемка, театральные и музыкальные репетиции до 50 человек в коллективе и без присутствия зрителей.

Важно отметить, что деятельность вышеперечисленных учреждений и организаций разрешена при условии соблюдения карантинных мер: регулярная дезинфекция, масочный режим, соблюдение социальной дистанции.

Что запрещено?

При этом под запретом остаются фудкорты и зоны развлечений в ТРЦ;

кинотеатры и театры;

метрополитен;

общественный транспорт без спецпропусков;

пригородное и межобластное транспортное сообщение;

регулярное железнодорожное и авиасообщение;

спортзалы и фитнес-центры;

университеты, школы, детские сады;

массовые мероприятия.

Под запретом остается пребывание на улице группами более, чем два человека (кроме сопровождения детей). В общественных местах обязательно должен соблюдаться масочный режим, на улицу следует выходить только с документами.

Метро в Украине будет открываться, когда эпидемия коронавируса окончательно пойдет на спад.

  • Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что план выхода из карантина в стране будет пересмотрен.
  • Карантин в Украине решено продлить до 22 мая, но с некоторыми послаблениями. Будет разрешено работать: летним площадкам заведений общественного питания; парикмахерским, маникюрным салонам и салонам красоты; магазинам непродовольственных товаров; библиотекам и музеям; стоматологическим кабинетам; нотариусам, адвокатам, аудиторам и психологам; тренировки в командных видах спорта для профессионалов.
Теги: Кабинет Министров, респираторы, Коронавирус, Хирургические маски, карантин

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