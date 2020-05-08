С 12 мая власти Киева начнут вводить первый этап ослабления карантинных ограничений. Но откроется и заработает далеко не все.

Об этом проинформировали в пресс-службе Киевской городской госадминистрации.

Так, с 12 мая в Киеве откроют:

• непродовольственные магазины (общей площадью до 300 кв. м, кроме расположенных в ТРЦ, если нет отдельного входа с улицы): с требованием присутствия не более 1 посетителя на 10 кв. м площади;

• салоны красоты, косметологические кабинеты, парикмахерские и другие объекты бытового обслуживания населения в объектах площадью не более 300 кв. м (кроме расположенных в ТРЦ, если нет отдельного входа с улицы). При этом будут закрыты для посещения: бани, SPA салоны, кабинеты массажа, тату-салоны и т.д.;

• летние и сезонные открытые площадки кафе и ресторанов с соблюдением условий безопасности;

• парки и скверы: группами не более двух человек или, если с детьми, – двое взрослых, двое детей (кроме многодетных семей – при этих условиях количество детей не ограничивается). При этом, пользоваться детскими и спортивными площадками до сих пор запрещено;

• небольшие производства непродовольственных товаров и предприятия бытового обслуживания (ателье, бытовые услуги и другие): при соблюдении требования не более 1 сотрудника на 10 кв. м и не более 1 клиента на 10 кв. м;

• адвокатские и нотариальные бюро, аудиторы: с требованием не более 1 посетителя на 10 кв. м площади помещения;

• автокинотеатры.

Музеи, как и другие учреждения культуры, могут восстанавливать работу с ограничениями, но без посетителей. В то же время, в этих учреждениях должны временно отстранить от работы лиц, подлежащих самоизоляции (в частности, старше 60 лет).

Принимать посетителей смогут музеи под открытым небом и историко-культурные заповедники (однако после принятия решения органом управления и соблюдая противоэпидемические ограничения).

Ранее было разрешено приготовление пищи и/или чайных, кофейных напитков и их продажа в стационарных и передвижных МАФах закрытого типа с применением курьерской доставки и реализации “на вынос”.

При этом ряд запретов и противоэпидемических ограничений после 12 мая продолжат действовать. Так, закрытыми для посещения останутся:

• школы, детские сады, учреждения профессионального (профессионально-технического) образования, высшие учебные заведения;

• театры, кинотеатры, музеи (кроме музеев под открытым небом), читальные залы библиотек и тому подобное;

• развлекательные центры и развлекательные зоны;

• развлекательные заведения (дискотеки, ночные клубы, компьютерные клубы, квест-комнаты и т.д.);

• спортивные комплексы, бассейны, фитнес-центры;

• учреждения бытового обслуживания населения (бани, SPA салоны, кабинеты массажа, тату-салоны и т.п.);

• рынки (кроме агропродовольственных), сельскохозяйственные ярмарки;

• торгово-развлекательные центры и непродовольственные магазины, площадью более 300 кв. м (ТРЦ будут открывать во время второго этапа снятия ограничений);

• заведения общественного питания, быстрого питания, рестораны, кафе, бары, в том числе, и на автозаправочных станциях (разрешено работать летним площадкам кафе и ресторанов при условии соблюдения противоэпидемических требований).

Остается запрещенной реализация в торговых заведениях, МАФах алкогольных, в том числе слабоалкогольных, напитков на разлив. Также продолжает действовать запрет на посещение прибрежных зон, проведение массовых богослужений, экскурсионных мероприятий. Остаются закрытыми детские и спортивные площадки.

Максимально ограниченной остается:

• работа гостиниц, хостелов, комнат отдыха;

• проведение капитальных ремонтов в объектах жилого фонда (в т.ч. нежилых помещений в жилых домах);

• проведение плановых мероприятий по госпитализации и плановых операций в учреждениях здравоохранения.

Общественный транспорт на первом этапе продолжит работать в ограниченном режиме по спецбилетам. Частный бизнес должен решить вопрос подвоза своих работников на работу.

Также продолжит действовать запрет на регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автотранспортом в пригородном, междугородном, внутриобластном и межобластном сообщении.

Метро откроется по решению Правительства.

Обязательным остается масочный режим в общественных местах. #Буквы ранее объясняли, что такое общественное место и где надо носить маски

Все еще запрещено: передвижение группой более двух лиц; пребывание в общественных местах лиц до 14 лет без сопровождения родителей; находиться на улице без документов, удостоверяющих личность; самовольно оставлять места обсервации и нарушать условия самоизоляции.