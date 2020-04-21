Власти Австрии намерены еще больше ослабить карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, с 15 мая в стране хотят открыть для посещения рестораны и церкви.

Соответствующее объявление сделал канцлер Австрии Себастьян Курц, сообщает агентство Reuters.

По его словам, с 15 мая будет разрешено возобновить работу ресторанов и кафе, а также проведение религиозных служб. Рестораны и бары будут работать до 23:00.

Также должны возобновиться школьные занятия для выпускников.

По словам Курца, школьное обучение для остальных учеников будет возобновляться поэтапно, начиная с 15 мая.

“Мы идем быстрее, чем другие страны, к чему-то вроде новой нормальности”, – подчеркнул Курц.

Стоит отметить, что Австрия одной из первых среди стран Европы начала ослаблять карантинные ограничения. Так, ранее в стране открылись небольшие магазины, которые не работали последние недели.

Торговые центры, крупные магазины и парикмахерские должны открыться с 1 мая.

Магазины, которые были открыты ранее, должны контролировать число покупателей, а те, в свою очередь, носить защитные маски.

По словам Курца, ношение маски будет частью “новой нормальности”. В Австрии маски для лица уже являются обязательными в общественном транспорте.