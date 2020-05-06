Власти Испании разрешили гражданам выходить на улицы по нескольким причинам после 48 дней строгой изоляции. Но за первые выходные полиция оштрафовала около 37 тысяч человек за нарушения правил.

Об этом сообщает местное издание The Local.

Гражданам Испании разрешили выходить из дома за продуктами, в аптеку, к врачу. Со 2 мая в стране разрешили заниматься физическими упражнениями и гулять в парке при условии соблюдения санитарно-гигиенических требований.

Также было разрешено уезжать из дома на 2 часа.

Однако, за первые дни ослабления карантина полиция выписала 36 тысяч 762 штрафа, а также арестовала 235 граждан.

Как правило, штрафовали участников различных уличных вечеринок (botellones) за нарушение норм социального дистанцирования. В таких вечеринках участвовали от 5 до 12 человек.

В целом, с начала общенационального карантина, 14 марта, полиция оштрафовала 806,5 тысяч испанцев, а также арестовала более 7 тысяч граждан.

В Министерстве внутренних дел Испании отметили, что не видят какой-то уникальной особенности в таком количестве штрафов в первые выходные после послабления. В ведомстве пояснили, что испанцы и ранее нарушали норма карантина в выходные дни. Так, в стране выписывали приблизительно по 30 тысяч штрафов выходные. А на праздник Пасхи полицейские выписали 50 тысяч штрафов.