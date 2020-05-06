Об этом сообщает местное издание The Local.
Гражданам Испании разрешили выходить из дома за продуктами, в аптеку, к врачу. Со 2 мая в стране разрешили заниматься физическими упражнениями и гулять в парке при условии соблюдения санитарно-гигиенических требований.
Также было разрешено уезжать из дома на 2 часа.
Однако, за первые дни ослабления карантина полиция выписала 36 тысяч 762 штрафа, а также арестовала 235 граждан.
Как правило, штрафовали участников различных уличных вечеринок (botellones) за нарушение норм социального дистанцирования. В таких вечеринках участвовали от 5 до 12 человек.
В целом, с начала общенационального карантина, 14 марта, полиция оштрафовала 806,5 тысяч испанцев, а также арестовала более 7 тысяч граждан.
В Министерстве внутренних дел Испании отметили, что не видят какой-то уникальной особенности в таком количестве штрафов в первые выходные после послабления. В ведомстве пояснили, что испанцы и ранее нарушали норма карантина в выходные дни. Так, в стране выписывали приблизительно по 30 тысяч штрафов выходные. А на праздник Пасхи полицейские выписали 50 тысяч штрафов.
- 3 мая в Испании зарегистрировано самый низкий уровень смертности от коронавируса за семь недель.