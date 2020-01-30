Китайский предприниматель, основатель компании Alibaba Group Джек Ма решил пожертвовать более 14 миллионов долларов на разработку вакцины против смертоносного коронавируса 2019-nCoV.

Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Джек Ма, являющийся самым богатым человеком Китая, пожертвовал 100 миллионов юаней (14,4 миллиона долларов) через свой фонд.

40 млн юаней (5,8 млн долларов) были выделены на две китайские правительственные исследовательские организации. Еще часть средств будет использована на поддержку мер по “профилактике и лечению”.

Ранее компания Alibaba объявила, что создает фонд на 1 млрд юаней (144 млн долларов) для приобретения медикаментов для города Ухань и провинции Хубэй (эпицентра вспышки вируса).

Компания Alibaba также предлагает научно-исследовательским организациям бесплатные компьютерные мощности (на основе искусственного интеллекта) для поддержки поиска вакцины или лечения.

Стоит отметить, что Alibaba является одной из многих китайских технологических компаний, жертвующих средства на лечение коронавируса. Среди прочих – производитель телекоммуникационного оборудования и смартфонов Huawei, инвестиционная компания Tencent (TCEHY), поисковая система Baidu (BIDU), владелец TikTok ByteDance и фирма по доставке продуктов Meituan-Dianping.

В данный момент над созданием вакцины работают ученые из Китая и США. Как отметил директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фочи, может пройти больше года, прежде чем будет изобретена вакцина.

Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань. Согласно последним данным, число погибших от коронавируса возросло до 170 человек. В Китае подтверждено 7 711 случаев заболевания. Инфекция также распространились по меньшей мере и на 16 других стран.

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