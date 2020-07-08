Основатель партии "5.10" Геннадий Балашов заявил, что в последнее время Владимир Зеленский ведет себя довольно неадекватно. Вместе с этим, люди из его близкого окружения намекают, что между Главой государства и его пресс-секретарем возникла любовная связь.

Об этом Балашов заявил на своем канале в YouTube.

Геннадий Балашов рассказал, что в правительственном квартале стали распространяться слухи о том, что Юлия Мендель и Владимир Зеленский — любовники. Более того, есть большая вероятность, что пресс-секретарь президента беременна от него.

Балашов сравнил ситуацию Зеленского с ситуацией Януковича, мол тот также, когда стал президентом, спрятался в Межгорье и там стал сожительствовать с кухаркой: “А теперь маленький мальчик (Зеленский — ред.) пришел в президентский дворец и подвергся тем же слабостям. Он начал пользоваться теми, кто рядом с ним”.

А рядом, как отмечает Балашов, оказалась именно Мендель.

“Это, кстати, раскрывает тайну, почему Зеленский закрывает глаза на грубые ошибки Юлии Мендель. Он же в упор не замечает её непрофессионализм: она обзывает журналистов, она просто буквально бросается на них, когда они пытаются задать вопрос президенту”, – считает он.

Балашов отметил, что если Мендель действительно забеременела от Зеленского, то это — начало конца для его президентской карьеры.

“Женская половина Украины не простит ему этого. Все любовались его супругой Еленой, которая создала из мальчика мужчину. И тут, прошел год, начались слухи о любовнице и ее беременности”, – заявил лидер партии “5.10”.

Припомнил Балашов и недавний скандал “слуг”, когда Корниенко говорил, как Зеленский оценивает женщин: “Баба да, баба да… Вот мы и узнали, кто эта баба. Получается, что Зеленский стал озабоченным после прихода ко власти”.

О своих догадках Геннадий Балашов также заявил в эфире “4 канала”. Назвать конкретный источник такой информации Балашов не захотел, а лишь констатировал, что “такие слухи ходят на Печерских холмах, а значит это правда и скоро новость станет публичной”.

“Дыма без огня не бывает. Вы посмотрите на поведение Зеленского, он же неадекватный. Он ездит по городам, чтобы отвлечь внимание. Вот зачем он поехал в Одессу? Это уровень президента открывать стадион? Почему он не ведет переговоры по Донбассу? Его же из-за этого избрали”, – подчеркнул политик.

Балашов добавил, что уже скоро эта информация будет “бомбой” во всех СМИ.