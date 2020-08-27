Ванная комната является особой территорией в любом доме. Здесь хочется расслабиться, смыть с себя усталость дня и насладиться хоть и коротким, но отдыхом. Обустройство ванной комнаты следует продумывать тщательно, чтобы не тратить лишние деньги на переработку и не терять время. Ведь можно пережить ремонт в спальне и гостиной, а без удобств приходится довольно сложно.

О чем надо позаботиться, готовя дизайн?

Если есть возможность, то лучше доверить обустройство ванной профессионалам. Они позаботятся и о красоте, и о функционале. На рынке появилось очень много новых и нестандартных решений, которые могут значительно улучшить жизнь человека в бытовом смысле.

Если же вы самостоятельно хотите все спланировать, вот несколько вещей, которые обязательно должны быть в ванной комнате:

полотенцесушитель ;

трубы, скрытые в коробе;

качественная сантехника;

вместительная полочка для косметики;

яркое освещение.

Полотенцесушитель – это musthave современного ремонта. Он будет держать ваши полотенца всегда теплыми и сухими, создавать оптимальный уровень влаги в комнате. Вы избавитесь от избыточной влажности, забудете о плесени и грибке, а уборка станет не такой тяжелой.

Трубы лучше оставить в досягаемости. Замуровывать их в стены – плохая идея. Если возникнет необходимость в ремонте, вам не придется ломать кафель и терпеть лишние финансовые затраты. Также ремонт системы займет меньше времени и не испортит настроение.

Качественная сантехника – еще один пункт в списке. Здесь лучше потратиться один раз, чем потом тратить деньги на ремонт в течение жизни. Выбирая дорогую сантехнику, вы буквально улучшаете себе жизнь. Она не тускнеет, не выходит из строя преждевременно и является более долговечной.

Вместительная полочка просто необходима, если вы любите за собой ухаживать. Если все члены семьи имеют свою косметику, то можно выделить каждому свою отдельную зону. Также в ней можно держать запасные полотенца на случай гостей. Можно заказать такую ​​мебель по собственному желанию и разделить зоны хранения различных вещей.

Яркий свет тоже необходимо для косметических процедур и вообще для жизни. Можно сделать точечное освещение: часть фонарей расположить над зеркалом, а другую часть – по периметру комнаты, сделать отдельные выключатели и освещать необходимую зону.

Подсмотреть интересные идеи ремонта можно на специальных сайтах, где мастера и дизайнеры дают советы по обустройству. Изучайте решения, не спешите с выбором и делайте свой дом уютным и современным.