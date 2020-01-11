В субботу, 11 января, на улице Богдана Хмельницкого в центре Киева ограбили украинскую певицу MARUV (Анну Корсун).

Об этом сама певица сообщила в своем Instagram.

Сумку с документами и подарками похитили из автомобиля MARUV.

“Только что у меня из машины украли сумку с документами, со всеми новогодними подарками, в общем, со всем барахлом. Если вы были в это время в районе Богдана Хмельницкого, 42 в Киеве и видели, что кто-то бежит с черной сумкой под крокодила, пожалуйста, напишите мне… Там были мои документы все”, – рассказала она своим подписчикам.

Залишилася без документів і грошей: співачку MARUV знову пограбували 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/OZNCiyBPYj — Букви (@Bykvu) January 11, 2020

Певица также обнародовала фото похищенной сумки.

В столичной полиции уже отреагировали на данный инцидент и разыскивают злоумышленников.

Сообщение о преступлении поступило около 17:00. На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа районного управления полиции и оперативники.

“Сегодня в полицию Шевченковского района поступило сообщение около 17:00 о том, что в иномарке разбили стекло: похитили сумку с деньгами и драгоценностями… Выяснилось, что автомобилем пользуется известная певица. Следователи опросили заявителя и приняли заявление об уголовном правонарушении. Кроме того, сотрудники уголовного розыска изымают записи с камер видеонаблюдения рядом с местом преступления”, – отметили в пресс-службе.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить причастных к совершению преступления.