Об этом сама певица сообщила в своем Instagram.
Сумку с документами и подарками похитили из автомобиля MARUV.
“Только что у меня из машины украли сумку с документами, со всеми новогодними подарками, в общем, со всем барахлом. Если вы были в это время в районе Богдана Хмельницкого, 42 в Киеве и видели, что кто-то бежит с черной сумкой под крокодила, пожалуйста, напишите мне… Там были мои документы все”, – рассказала она своим подписчикам.
Залишилася без документів і грошей: співачку MARUV знову пограбували 🤷🏻♂️ pic.twitter.com/OZNCiyBPYj
— Букви (@Bykvu) January 11, 2020
Певица также обнародовала фото похищенной сумки.
В столичной полиции уже отреагировали на данный инцидент и разыскивают злоумышленников.
Сообщение о преступлении поступило около 17:00. На место происшествия отправилась следственно-оперативная группа районного управления полиции и оперативники.
“Сегодня в полицию Шевченковского района поступило сообщение около 17:00 о том, что в иномарке разбили стекло: похитили сумку с деньгами и драгоценностями… Выяснилось, что автомобилем пользуется известная певица. Следователи опросили заявителя и приняли заявление об уголовном правонарушении. Кроме того, сотрудники уголовного розыска изымают записи с камер видеонаблюдения рядом с местом преступления”, – отметили в пресс-службе.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.
Правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить причастных к совершению преступления.
- Ранее украинская певица Анна Корсун, известная как MARUV, заявляла, что ее дважды обокрали на рейсах компании “Международные авиалинии Украины” (МАУ).