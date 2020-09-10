"Киновернисаж под открытым небом" подходит к концу - в течение 7 недель под памятником Шевченко собираются любители украинского кино, и каждый день - аншлаги.

Программа показов:

10 сентября – “Аэроград”, реж. Александр Довженко, 1935.

В честь дня рождения великого украинского режиссера Александра Довженко покажем его звуковой фантастический фильм о построении придуманного им города Аэроград.

Спасибо за предоставленную копию ленты Национальному центру Александра Довженко.

11 сентября – документальный день в “Киновернисаж под открытым небом”.

“Заповедник Аскания”, реж. Андрей Литвиненко, 2019.

“Рутения. Возвращение Кода Нации”, реж. Антонина Готфрид, 2020.

12 сентября – “Похищенная принцесса: Руслан и Людмила”, реж. Олег Маламуж, 2018.

13 сентября – “Мудаки. Арабески” (киноальманах) 2011.

Альманах короткого метра, где представили свои работы известные ныне режиссеры Мирослав Слабошпицкий, Владимир Тихий, Жанна Максименко-Довгич, Вера Яковенко и др.

“TERA”, реж. Никон Романченко, 2018.

14 сентября – “DZIDZIO. Первый раз”, реж. Михаил Хома, Тарас Дронь, 2018.

Фильм на “Киновернисаж” представит сам исполнитель главной роли и сорежиссёр – DZIDZIO (Михаил Хома). Не упустите возможность пообщаться с популярным исполнителем.

Благотворительный показ субтитров для глухих и слабослышащих зрителей.

15 сентября – “Сходняк”, реж. Энди Ива (Андрей Иванюк), 2019.

Завершим программу показов украинского кино новейшим фильмом “Сходняк” Энди Ивы с Богданом Бенюком в главной роли.

Лента с 20 августа доступна в прокате.

Проект реализуется при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Начало ежедневно в 20:00.

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

При содействии Департамента культуры КГГА и Шевченковской районной государственной администрации в городе Киеве.