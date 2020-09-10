Программа показов:
10 сентября – “Аэроград”, реж. Александр Довженко, 1935.
В честь дня рождения великого украинского режиссера Александра Довженко покажем его звуковой фантастический фильм о построении придуманного им города Аэроград.
Спасибо за предоставленную копию ленты Национальному центру Александра Довженко.
11 сентября – документальный день в “Киновернисаж под открытым небом”.
“Заповедник Аскания”, реж. Андрей Литвиненко, 2019.
“Рутения. Возвращение Кода Нации”, реж. Антонина Готфрид, 2020.
12 сентября – “Похищенная принцесса: Руслан и Людмила”, реж. Олег Маламуж, 2018.
13 сентября – “Мудаки. Арабески” (киноальманах) 2011.
Альманах короткого метра, где представили свои работы известные ныне режиссеры Мирослав Слабошпицкий, Владимир Тихий, Жанна Максименко-Довгич, Вера Яковенко и др.
“TERA”, реж. Никон Романченко, 2018.
14 сентября – “DZIDZIO. Первый раз”, реж. Михаил Хома, Тарас Дронь, 2018.
Фильм на “Киновернисаж” представит сам исполнитель главной роли и сорежиссёр – DZIDZIO (Михаил Хома). Не упустите возможность пообщаться с популярным исполнителем.
Благотворительный показ субтитров для глухих и слабослышащих зрителей.
15 сентября – “Сходняк”, реж. Энди Ива (Андрей Иванюк), 2019.
Завершим программу показов украинского кино новейшим фильмом “Сходняк” Энди Ивы с Богданом Бенюком в главной роли.
Лента с 20 августа доступна в прокате.
Проект реализуется при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.
Начало ежедневно в 20:00.
ВХОД СВОБОДНЫЙ!
При содействии Департамента культуры КГГА и Шевченковской районной государственной администрации в городе Киеве.