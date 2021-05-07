У п’ятницю, 7 травня, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на позачерговому засіданні вивела останню область з “червоної” зони карантину.

Про це у Telegram повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

За його словами, Державна комісія вирішила з 00 години 00 хвилин 8 травня 2021 року скасувати “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області.

Натомість у регіоні встановлять обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “жовтого” рівня епідемічної небезпеки.

Нагадаємо, що сьогодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна вийшла з третьої хвилі епідемії коронавірусу COVID-19. Також він пообіцяв, що вже завтра в Україні не залишиться жодного регіону в “червоній” зоні карантину.