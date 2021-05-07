Про це у Telegram повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.
За його словами, Державна комісія вирішила з 00 години 00 хвилин 8 травня 2021 року скасувати “червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області.
Натомість у регіоні встановлять обмежувальні протиепідемічні заходи передбачені для “жовтого” рівня епідемічної небезпеки.
Нагадаємо, що сьогодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна вийшла з третьої хвилі епідемії коронавірусу COVID-19. Також він пообіцяв, що вже завтра в Україні не залишиться жодного регіону в “червоній” зоні карантину.
- Із 24 лютого в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. Країну поділили на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”. Відповідно до зони діють ті чи інші обмежувальні заходи.
- Із 22 квітня Чернівецька область вийшла із “червоної” зони карантину, в якій перебувала від початку березня. Із 25 квітня була виведена із “червоної” зони Одеська область, а із 1 травня – Київська та Миколаївська області. Із 1 травня також вийшов із “червоної” зони карантину Київ. Із 5 травня перемістилася із “червоної” зони також Житомирська область.
- Днями стало відомо, що “червона” зона адаптивного карантину в Україні скоротилася вдвічі: її залишили Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.