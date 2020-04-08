Соответствующий ролик опубликован на странице штаба ООС в Facebook.

В видеобращении шестеро военнослужащих ВСУ призвали граждан самоизолироваться и не нарушать правил карантина.

Лозунгом видео стала фраза: “Оставайтесь дома — Вооруженные Силы прикроют!”

Залишайтеся вдома – Збройні Сили прикриють

Залишайтеся вдома – Збройні Сили прикриють

Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Mittwoch, 8. April 2020