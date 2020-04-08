Соответствующий ролик опубликован на странице штаба ООС в Facebook.
В видеобращении шестеро военнослужащих ВСУ призвали граждан самоизолироваться и не нарушать правил карантина.
Лозунгом видео стала фраза: “Оставайтесь дома — Вооруженные Силы прикроют!”
Залишайтеся вдома – Збройні Сили прикриють
Залишайтеся вдома – Збройні Сили прикриють
Gepostet von Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation am Mittwoch, 8. April 2020
- В Украине по состоянию на утро 8 апреле зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
- В Вооруженных силах Украины зафиксировано пять случаев COVID-19, один из которых — летальный.