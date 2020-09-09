Об этом она написала на своей странице в Facebook.

“По факту совершенных в отношении меня неправомерных действий, мною совместно с юристами сделан ряд юридических мер. В том числе мы подали заявление о совершении преступления в полицию, добавив к нему видео и другие, имеющиеся у меня на данный момент, доказательства. Подали его тогда, когда получили эти доказательства на руки и вместе с юристами продумали дальнейшие действия “, – сообщила она.

Актриса отмечает, что пережила нервный срыв.

“Эта ситуация доставила мне большой моральный вред. Я пережила нервный срыв и благодаря близким людям смогла справиться со всем потоком негатива и непониманием в мой адрес. Я чувствую огромную благодарность за поддержку! Хочу, чтобы эта ситуация была хорошим уроком для всех, кто сталкивался с подобным или столкнется в дальнейшем! Я живу дальше и продолжаю радоваться жизни, искренне желаю того же всем!”, – подчеркнула она.