Власти Индонезии отказались от планов открыть остров Бали для иностранных туристов с 11 сентября и объявили, что въезд на него будет закрыт до конца 2020 года.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Власти Индонезии объяснили свое решение тем, что остров продолжает оставаться в красной зоне из-за заболевания коронавирусом.

“Правительство Индонезии не сможет открыть свои двери для иностранных путешественников до конца 2020 года, поскольку мы остаемся в красной зоной”, – отметил в своем заявлении губернатор острова Вайян Костер.

На острове 4576 больных коронавирусом по состоянию на понедельник и 52 случая смерти, тогда как в Индонезии в целом более 155 тыс. больных коронавирусом и 6759 случаев смерти, свидетельствуют правительственные данные.

“Ситуация не способствует тому, чтобы иностранные туристы могли приезжать в Индонезию, в том числе на Бали”, – подчеркнул он.

Губернатор Бали отметил, что власти острова сосредоточят внимание на росте внутреннего туризма и привлечению гостей из других частей Индонезии, чтобы помочь отрасли и экономике острова восстановиться. Он напомнил, что остров был открыт для местных туристов с конца июля и ежедневно в его аэропорт прибывает около 2500 человек, что не вызывает всплеска количества инфицированных.