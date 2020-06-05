Об этом Зеленский написал на своей странице в Twitter.

“Обещал Понтифику передать привет украинскому народу, к которому Папа чувствует себя “близким сердцем”. Его Святейшество занимается вопросом освобождения украинского военнослужащего Виталия Маркива. Его поддержка единства, солидарности и открытости Европы является сверхважной для Украины”, – написал президент.

При этом пресс-служба Офиса президента также сообщает, что Зеленский с Папой Римский в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Донбассе.

Президент Украины обратился к Франциску с просьбой о помощи в освобождении все пленных украинцев, которые незаконно удерживаются в России, на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.

Помимо того, Зеленский также пригласил Папу Римского в Украину.

Напомним, 12 июля 2019 года итальянский суд признал Виталия Маркива виновным и приговорил его к 24 годам заключения. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел (МИД) и Генеральной прокуратуре Украины срочно заняться вопросом возвращения Маркива в Украину.