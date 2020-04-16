Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.
Как сообщалось ранее, сегодня, 16 апреля, в рамках обмена Украина вернула домой 20 граждан, которых незаконно удерживали представители незаконных вооруженных формирований РФ.
Многие из освобожденных украинцев сообщили правоохранителям об избиениях, изнасилованиях и других преступлениях, совершенных против них боевиками.
“Большинство освобожденных лиц подтверждают факты избиения, бесчеловечного обращения, применения психологического и сексуального насилия, унижения человеческого достоинства, избиения, пыток, которые в отдельных случаях приводили к увечьям и гибели”, — сообщил начальник департамента надзора по уголовным производствах, касающихся преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликт Юрий Рудь.
Информацию об этих преступлениях освобожденные украинцы передали сотрудникам Офиса генерального прокурора, которые собирают доказательства нарушений международного гуманитарного права со стороны боевиков для Международного уголовного суда.
- #Буквы сообщали, как проходил обмен пленными на Донбассе.
- В рамках обмена были освобождены 20 украинцев. Появился список их имен.
- Все участники обмена после возвращения в Украину были отправлены на 14-дневную обсервацию.