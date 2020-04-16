Граждане Украины, которые были освобождены из ОРДЛО во время сегодняшнего обмена, заявили об избиениях и изнасилованиях во время заточения.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

Как сообщалось ранее, сегодня, 16 апреля, в рамках обмена Украина вернула домой 20 граждан, которых незаконно удерживали представители незаконных вооруженных формирований РФ.

Многие из освобожденных украинцев сообщили правоохранителям об избиениях, изнасилованиях и других преступлениях, совершенных против них боевиками.

“Большинство освобожденных лиц подтверждают факты избиения, бесчеловечного обращения, применения психологического и сексуального насилия, унижения человеческого достоинства, избиения, пыток, которые в отдельных случаях приводили к увечьям и гибели”, — сообщил начальник департамента надзора по уголовным производствах, касающихся преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликт Юрий Рудь.

Информацию об этих преступлениях освобожденные украинцы передали сотрудникам Офиса генерального прокурора, которые собирают доказательства нарушений международного гуманитарного права со стороны боевиков для Международного уголовного суда.