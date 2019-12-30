Освобожден украинец Василий Савин назвал имена украинцев, которые вместе с ним находились в Макеевской колонии строгого режима, и которых не обменяли.

Об этом сообщает “Громадське радіо”.

“Там остались прекрасные ребята. Владимир Синюков. Паша Корсун, военный, ехавший в КамАЗе. Его не отдали. Максим Тимофеев. Вот его мама здесь, на коляске. Старый человек, ее отдали. А Максим, инвалид второй группы, его не отдали. Также остается там шахтер Гена Матвийчук, у него сломан позвоночник, пол позвоночника отсутствует, металлический стержень, он остается в подвале. Саша Шелест и Корсун (преподаватель института, 60 лет). Остаются в подвале. Прекрасные ребята Сергей Мазуров. Сергей и Дмитрий Караберюш всегда были в списке, за два дня до обмена выбросили из списка. Когда приезжала типа “омбудсменка ДНР” Морозова, я прорвался через охрану и спросил: почему не подтверждают тех, кого видят? Нас всех выгнали на плац. “Вы же их видите – говорю ей, – почему не подтверждаете? А она мне: “Если я их подтвержу, то Украина может не отдать тех, кого мне надо. А еще там остаются Твердый, Самдулов, Матюшенко (жена недавно с плакатом стояла возле Администрации президента). Горобець Вася. Все они остаются там”, – перечислил человек.

По словам Савина, в “ДНР” кроме официальных тюрем есть скрытые.

“Там Средневековье, где пытают, выбивают показания. Когда Путин врет, что там нет их тюрем, хочется плюнуть в экран”, – сказал он.

Он также напомнил, что информационная блокада – другой инструмент влияния России.

“Мы стараемся слушать украинские СМИ. И ловим каждое имя. Каждый день напоминайте, что наши остаются там. За это бьют, забирают провода, но мы вас слышим”, – сказал Савин.

Он также рассказал, что в список на обмен Украина включила его в мае 2015 года.

“Когда Захарченко (бывший главарь “ДНР”), зная меня лично, узнал, что готовится восстание, что у него под носом создается проукраинский батальон “Макеевка”, он очень разозлился. Меня арестовывал лично его помощник, полковник Завдовеев с огромным количеством людей. Меня посадили в подвал без связи. Если обычных уголовников к нам в подвалы приводили на перевоспитание на 10-15 дней, то я просидел в нем 5 лет”, – рассказал Савин.