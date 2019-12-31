12 освобожденных из плена военных получили восстановленные документы о пребывании на службе в Вооруженных силах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Вручение документов прошло в военно-медицинском клиническом центре. Военные билеты и удостоверения вручил от имени руководства Генштаба ВСУ начальник управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск полковник Александр Тарнавский.

Фото: Минобороны

Тарнавский поблагодарил военнослужащих за проявленную выдержку и стойкость, и поздравил с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством.

Напомним, 29 декабря в Офисе президента сообщили, что обмен завершен, и из плена боевиков “ДНР/ЛНР” были освобождены 76 украинцев. Позднее Служба безопасности Украины обнародовала полный список 76 украинцев, которые сегодня были освобождены из плена боевиков “ДНР/ЛНР”.

Известно, что украинская сторона передала боевикам “ДНР/ЛНР” в рамках обмена удерживаемыми лицами 127 человек. Еще 14 отказались ехать на временно оккупированные территории.