Вспышка коронавируса COVID-19 в Украине может развиваться по нескольким сценариям: они зависят от соблюдения карантинных мер. При этом на нулевую сезонность (отсутствие случаев летом) рассчитывать сейчас не стоит.

Об этом рассказал сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, МОЗ и Киевская школа экономики просчитали 81 сценарий развития эпидемии в Украине и выбрали три “самых оптимистичных”, которые учитывают сезонность в летнее время.

“Мы просчитали 81 сценарий, по которому может развиваться на территории Украины эпидемия коронавируса. Но ретроспективно выбрали сейчас три самые оптимистичные сценария, которые учитывают именно сезонность в летнее время… Мы хотели посмотреть, есть ли в Украине сезонность по коронавирусной болезни”, – заявил Ляшко. Он уточнил, что это “черный”, “желтый” и “зеленый” сценарии.

Так, при условии, если бы в Украине не ввели карантин с 12 марта:

1. Согласно “черному” сценарию (отсутствие сезонности, то есть случаи заболевания фиксируются в течение всего года), в Украине могло бы быть 145 тыс. умерших от коронавируса COVID-19 до конца 2020 года. А количество случаев заражений могло бы составить 5,2 млн. При этом уже с 25 апреля отделения интенсивной терапии по всей стране были бы переполнены.

2. Согласно “желтому” сценарию (умеренная сезонность), количество летальных случаев составило бы к концу года 125 тысяч. А количество случаев инфицирования – 4,5 млн.

3. Согласно “зеленому” сценарию (сильная сезонность, при которой, например, летом не фиксируются случаи заболевания) к концу года в Украине было бы 60 тысяч смертей вследствие COVID-19. Количество заболевших составило бы 2,4 млн.

Ляшко проинформировал, что если украинцы будут продолжать соблюдать правила адаптивного карантина – есть четыре варианта развития событий (4 сценария):

• “черный” сценарий (сезонность отсутствует), при котором к концу 2020 года может быть примерно 7 тысяч умершиха;

• “желтый” сценарий (умеренная сезонность) – примерно 4 тысячи умерших к концу года;

• “желто-зеленый” сценарий (сезонность выше средней) – 2500 умерших;

• “зеленый” сценарий (сильная сезонность) – 1000 умерших к концу года.

“Мы можем идти, когда сезонность отсутствует, и мы внедряем карантинные меры не полностью и несовершенно – тогда мы можем выйти на 7 тысяч умерших. Если сезонность будет 100 % нулевая, то есть, летом не должны регистрироваться случаи, тогда у нас должно быть не более 1000 умерших”, – отметил он.

Ляшко уточнил, что ситуация в Украине сейчас развивается по сценарию умеренной сезонности.

Он напомнил, что по состоянию на сегодняшний день в Украине от коронавируса скончались уже 966 человек.

“Поэтому сегодня мы не можем сказать, что у нас коронавирус имеет нулевую сезонность. Мы можем рассчитывать только на умеренную (либо между умеренной и нулевой) сезонность. Сейчас мы двигаемся по “желтому” сценарию, – умеренная сезонность. То есть, мы выходим на 4 тысячи умерших до конца года. Но эта сезонность не является в настоящее время конкретным и совершенным фактором. Поскольку после ослабления карантина почему-то все почувствовали на территории нашего государства, что карантин отменили. Поэтому этот показатель может колебаться”, – подчеркнул Ляшко.

Он уточнил, что если все предписания карантина будут соблюдаться, есть шанс перейти к “желто-зеленому” сценарию.