Об этом рассказал сегодня на брифинге замминистра охраны здоровья Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
По его словам, МОЗ и Киевская школа экономики просчитали 81 сценарий развития эпидемии в Украине и выбрали три “самых оптимистичных”, которые учитывают сезонность в летнее время.
“Мы просчитали 81 сценарий, по которому может развиваться на территории Украины эпидемия коронавируса. Но ретроспективно выбрали сейчас три самые оптимистичные сценария, которые учитывают именно сезонность в летнее время… Мы хотели посмотреть, есть ли в Украине сезонность по коронавирусной болезни”, – заявил Ляшко.
Он уточнил, что это “черный”, “желтый” и “зеленый” сценарии.
Так, при условии, если бы в Украине не ввели карантин с 12 марта:
1. Согласно “черному” сценарию (отсутствие сезонности, то есть случаи заболевания фиксируются в течение всего года), в Украине могло бы быть 145 тыс. умерших от коронавируса COVID-19 до конца 2020 года. А количество случаев заражений могло бы составить 5,2 млн. При этом уже с 25 апреля отделения интенсивной терапии по всей стране были бы переполнены.
2. Согласно “желтому” сценарию (умеренная сезонность), количество летальных случаев составило бы к концу года 125 тысяч. А количество случаев инфицирования – 4,5 млн.
3. Согласно “зеленому” сценарию (сильная сезонность, при которой, например, летом не фиксируются случаи заболевания) к концу года в Украине было бы 60 тысяч смертей вследствие COVID-19. Количество заболевших составило бы 2,4 млн.
Ляшко проинформировал, что если украинцы будут продолжать соблюдать правила адаптивного карантина – есть четыре варианта развития событий (4 сценария):
• “черный” сценарий (сезонность отсутствует), при котором к концу 2020 года может быть примерно 7 тысяч умершиха;
• “желтый” сценарий (умеренная сезонность) – примерно 4 тысячи умерших к концу года;
• “желто-зеленый” сценарий (сезонность выше средней) – 2500 умерших;
• “зеленый” сценарий (сильная сезонность) – 1000 умерших к концу года.
“Мы можем идти, когда сезонность отсутствует, и мы внедряем карантинные меры не полностью и несовершенно – тогда мы можем выйти на 7 тысяч умерших. Если сезонность будет 100 % нулевая, то есть, летом не должны регистрироваться случаи, тогда у нас должно быть не более 1000 умерших”, – отметил он.
Ляшко уточнил, что ситуация в Украине сейчас развивается по сценарию умеренной сезонности.
Он напомнил, что по состоянию на сегодняшний день в Украине от коронавируса скончались уже 966 человек.
“Поэтому сегодня мы не можем сказать, что у нас коронавирус имеет нулевую сезонность. Мы можем рассчитывать только на умеренную (либо между умеренной и нулевой) сезонность. Сейчас мы двигаемся по “желтому” сценарию, – умеренная сезонность. То есть, мы выходим на 4 тысячи умерших до конца года. Но эта сезонность не является в настоящее время конкретным и совершенным фактором. Поскольку после ослабления карантина почему-то все почувствовали на территории нашего государства, что карантин отменили. Поэтому этот показатель может колебаться”, – подчеркнул Ляшко.
Он уточнил, что если все предписания карантина будут соблюдаться, есть шанс перейти к “желто-зеленому” сценарию.