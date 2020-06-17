Министерство образования и науки обнародовало данные относительно минимальной цены контрактного обучения в 160 украинских заведениях высшего образования, которые подчиняются ему. Цена колеблется он 6 до 47 тысяч гривен в год.

Об этом сообщает пресс-служба МОН.

В МОН отметили, что в 2020 году минимальная цена обучения на контракте не может быть меньше, чем 60% от финансирования, которое государство выделяет на одного студента-бюджетника в этом университете.

Так, минимальная стоимость контракта в вузах в 2020 году для бакалавров будет колебаться от 6 до 39 тысяч гривен. В то же время почти в 100 университетах и учреждениях профессионального предвысшего образования минимальная стоимость контракта не будет превышать 20 тысяч гривен. Максимальной она будет в 9 заведениях.

Наивысшая минимальная сумма контракта в Киевском национальном университете культуры и искусств:

для младшего бакалавра — 35 591 грн;

для бакалавра — 39 546 грн;

для магистра — 47 328 грн.

С полным перечнем специальностей и стоимости обучения на них можно ознакомиться здесь:

В Правительстве говорят, что минимальная стоимость обучения (индикативная себестоимость) учитывает доходы людей и не может быть выше 3 средних зарплат в области. Она распространяется на 38 наиболее популярных специальностей в государственных университетах и тех частных, которые будут получать государственное финансирование.

Среди них: право, экономика, политология, менеджмент, маркетинг, международные отношения, дизайн, туризм, специальности отраслей информационных технологий и некоторые специальности сферы здравоохранения, в частности стоматология, фармация, педиатрия и тому подобное.

В МОН добавляют, что ввести минимальную стоимость обучения решили, поскольку цена обучения на контракте не соответствует фактическим затратам, которые несет заведение. Из-за этого страдают качество и условия обучения.

“Внедрение минимальной цены контрактного обучения позволит привести плату за обучение в соответствие с фактическими расходами и повысить оплату труда преподавателей”, — убеждают в МОН.