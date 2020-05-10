Об этом в Facebook написал мэр города Руслан Марцинкив.
“К смерти невозможно подготовиться. Каждый человек сталкивается с потерей близких, родных людей, поэтому многим знакома боль утраты. Сегодня скончался главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким. Вечная память!” – написал мэр.
Ранее местное издание “Галка” сообщило, что главврач находится на искусственной вентиляции легких.
“Коллектив учреждения глубоко скорбит по поводу невосполнимой утраты своего коллеги и руководителя.
Не стало жизнерадостного человека, заботливого, нежного и любящего мужа, отца, дедушки, который умел жить достойно, заботился о других больше чем о себе”, – написал в Facebook председатель профсоюзного комитета Ивано-Франковского станции скорой медицинской помощи Богдан Венник.
- Количество киевлян, у которых подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось за минувшие сутки еще на 34 человека. Сейчас общее количество больных составляет 1805 пациентов.