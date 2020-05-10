В Ивано-Франковске от осложнений после COVID-19 умер главный врач станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк. Ему было 57 лет.

Об этом в Facebook написал мэр города Руслан Марцинкив.

“К смерти невозможно подготовиться. Каждый человек сталкивается с потерей близких, родных людей, поэтому многим знакома боль утраты. Сегодня скончался главный врач Ивано-Франковской станции скорой медицинской помощи Игорь Ковалюк. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким. Вечная память!” – написал мэр.

Ранее местное издание “Галка” сообщило, что главврач находится на искусственной вентиляции легких.

“Коллектив учреждения глубоко скорбит по поводу невосполнимой утраты своего коллеги и руководителя.

Не стало жизнерадостного человека, заботливого, нежного и любящего мужа, отца, дедушки, который умел жить достойно, заботился о других больше чем о себе”, – написал в Facebook председатель профсоюзного комитета Ивано-Франковского станции скорой медицинской помощи Богдан Венник.