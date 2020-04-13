Уже второй монах Киево-Печерской лавры умер после вспышки в монастыре коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Украинской Православной Церкви Московского патриархата.

“Сегодня в больнице скончался еще один монах Лавры, обстоятельства смерти которого еще не сообщались”, – сказано в сообщении.

Уточняется, что общее количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Киево-Печерской лавре на данный момент еще уточняется, поскольку медицинские исследования и тестирования не закончены.

Напомним, что в Киево-Печерской лавре подтверждено уже более 90 случаев коронавируса. Монастырь закрывают на карантин.