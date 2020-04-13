Об этом сообщает пресс-служба Украинской Православной Церкви Московского патриархата.
“Сегодня в больнице скончался еще один монах Лавры, обстоятельства смерти которого еще не сообщались”, – сказано в сообщении.
Уточняется, что общее количество инфицированных коронавирусом COVID-19 в Киево-Печерской лавре на данный момент еще уточняется, поскольку медицинские исследования и тестирования не закончены.
Напомним, что в Киево-Печерской лавре подтверждено уже более 90 случаев коронавируса. Монастырь закрывают на карантин.
- Ранее Виктор Ляшко сообщал, что в ближайшее время Украину ожидает пиковый рост заболеваемости коронавирусом COVID-19. По его словам, если бы наша страна не приняла более жесткие карантинные меры, пик заболевания в Украине пришелся бы на 14-15 апреля.
- По состоянию на 12 апреля в Украине зафиксировано 2777 случаев коронавирусной болезни COVID-19. За сутки зафиксировано 266 новых случаев.