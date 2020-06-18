Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый.
По его словам, Гайда умер от осложнений, вызванных коронавирусом. При этом неизвестно, когда именно инфицировался руководитель госпиталя.
“Только что стало известно, что от осложнений из-за COVID-19, умер Иван Гайда, начальник Львовского военного госпиталя. Преданный врач, который спас немало жизней наших военных. Соболезнования родным и близким”, – написал Садовый.
В командовании Медицинских сил ВСУ подтвердили смерть Гайды, не уточнив ее причину.
Иван Гайда с 2002 года работал на должности заместителя руководителя Центра. Возглавил госпиталь в январе 2010 года.
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