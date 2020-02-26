Об этом сообщает французский канал BFM.

Уточняется, что от вируса умер 60-летний мужчина в Париже.

При этом в управлении здравоохранения Франции сообщили, что пациент долгое время находился в очень тяжелом состоянии.

Также сообщается, что во Франции зафиксированы еще три случая инфицирования коронавирусом.

На данный момент двое мужчин, граждан Франции возрастом 36 и 55 лет были госпитализированы. При этом известно, что один из них недавно вернулся домой во Францию из итальянского региона Ломбардия, где в последние дни наблюдается вспышка коронавируса.

Напомним, что ранее министр здравоохранения Франции заявлял, что все пациенты, заболевшие коронавирусом в стране, уже были вылечены.