Об этом сообщает французский канал BFM.
Уточняется, что от вируса умер 60-летний мужчина в Париже.
При этом в управлении здравоохранения Франции сообщили, что пациент долгое время находился в очень тяжелом состоянии.
Также сообщается, что во Франции зафиксированы еще три случая инфицирования коронавирусом.
На данный момент двое мужчин, граждан Франции возрастом 36 и 55 лет были госпитализированы. При этом известно, что один из них недавно вернулся домой во Францию из итальянского региона Ломбардия, где в последние дни наблюдается вспышка коронавируса.
Напомним, что ранее министр здравоохранения Франции заявлял, что все пациенты, заболевшие коронавирусом в стране, уже были вылечены.
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