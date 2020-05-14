Об этом сообщается на статистическом сайте Worldometer.
Уточняется, что в мире от COVID-19 умерли уже 301 024 человека.
Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зафиксировано в Соединенных Штатах Америки. Там заболели уже более 1,4 миллиона людей.
При этом более 85 тысяч человек в США умерли от коронавируса.
Отмечается, что в целом количество заразившихся коронавирусом по миру приближается к 4,5 миллиона людей.
В то же время уже более 1,6 миллиона человек вылечились от COVID-19, что составляет больше трети от всех подтвержденных случаев.
- Министерство охраны здоровья разработало детальный план выхода из карантина, который разделен на 4 этапа. Каждому из них соответствуют определенные критерии и смягчения.
- Второй этап смягчения карантина в Украине, запланированный на 22 мая, предусматривает открытие гостиниц, возобновление работы дошкольных учреждений и спортивных соревнований, но без зрителей.
- 11 мая в Украине начали ослаблять карантинные ограничения: открылись стоматологии, парикмахерские, разрешено ходить в парки и на детские площадки.
- Ранее в Правительстве сообщали, что в Украине введут адаптивный карантин (в случае вспышки инфекции в отдельных регионах карантин будут усиливать именно там, а не по всей стране).