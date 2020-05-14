Во всем мире умерли от коронавируса уже больше 300 тысяч человек.

Об этом сообщается на статистическом сайте Worldometer.

Уточняется, что в мире от COVID-19 умерли уже 301 024 человека.

Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зафиксировано в Соединенных Штатах Америки. Там заболели уже более 1,4 миллиона людей.

При этом более 85 тысяч человек в США умерли от коронавируса.

Отмечается, что в целом количество заразившихся коронавирусом по миру приближается к 4,5 миллиона людей.

В то же время уже более 1,6 миллиона человек вылечились от COVID-19, что составляет больше трети от всех подтвержденных случаев.