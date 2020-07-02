Экс-заместительница министра инфраструктуры, а ныне советница главы Государственного космического агентства Александра Клитина осенью оказалась в центре скандала, а теперь объявила о создании партии по борьбе "с политическими проститутами".

#Буквы рассказывают ее биографию, а также о скандалах с участием Клитиной.

Биография

Александра Клитина родилась в Киеве 23 ноября 1982 года. Высшее образование она получила в 2005 году в Университете профессионального образования Ларенштайн (Нидерланды) по международному бизнес-менеджменту. Клитина также прошла ряд иностранных тренингов.

Карьеру она начала с должности руководителя по развитию бизнеса в банке Millennium Capital. С 2005 года Клитина начала работать в ряде частных компаний, в том числе заместителем руководителя по инвестиционному банкингу группы Univer. Ее карьера там продолжалась до 2015 года.

В Министерстве инфраструктуры Клитина начала работать в 2015 году. Тогда она была советницей Андрея Пивоварского. Впоследствии она возглавила Офис поддержки реформ ведомства, который финансируется Европейским союзом, а позже работала с министром Владимиром Омеляном.

После избрания нового Кабинета Министров в августе 2019 года Клитина стала заместителем министра инфраструктуры Владислава Криклия.

Скандал

В ноябре 2019 года Александра Клитина попала в скандал, когда нардеп Антон Поляков обнародовал аудиозапись, где мужчины обсуждают ее как новую замминистра. Якобы в разговоре нардепов утверждалось, что Клитина попала на свою должность через постель.

Скандал получил продолжение после обнародования переписки пранкера Джокера с Клитиной. Говоря о закупке локомотивов для “Укрзализныци”, она обвинила министра инфраструктуры Владислава Криклия в коррупции, написав, что он “мутит с тендерами”. После этого Криклий заявил, что у него упало доверие к Клитиной. А впоследствии ее уволили с должности заместителя министра инфраструктуры.

Карьера

После ухода из Министерства инфраструктуры, Клитина исчезла из медиаполя, но 23 июня стало известно, что ее назначили советником главы Государственного космического агентства.

После ее нового назначения в прессе появились заголовки с упоминанием о скандале, в котором она оказалась ранее. В ответ чиновница в своем Instagram назвала память о ее прошлом “сексизмом” и решила противодействовать этому оригинальным способом. Она опубликовала селфи с приклеенной бородой и назвалась мужским именем – Александром Клитиным. Чиновница пожаловалась, что в Украине легче пройти собеседование на высокие государственные должности, если ты мужчина.

Кроме того, Клитина также объявила о создании партии по борьбе “с политическими проститутами”, которые считают, что “если у них есть что-то в штанах, то этого достаточно для успеха”. Она планирует “разобраться со всеми коррупционерам” и призвала желающих присоединиться к ней.

Личная жизнь

О личной жизни Клитиной известно мало, лишь то, что у нее есть любимый мужчина – юрист Денис Сытник, от которого она родила сына Георгия.