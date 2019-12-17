Процесс по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга) завершится в ближайшее время.

Об этом сообщил в Facebook глава НАК “Нафтогаз” Андрей Коболев.

Во вторник, 17 декабря, Секретариат Энергетического сообщества Европейского Союза одобрил сертификацию оператору газотранспортной системы Украины. Теперь решение об отделении ГТС от “Нафтогаза” должна одобрить Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)

“Отделение ГТС Украины от “Нафтогаза” должно быть завершено через несколько дней. Сегодня Секретариат Энергетического сообщества сделал финальный шаг со своей стороны и согласовал сертификацию ООО “Оператор ГТС Украины”, как оператора нашей газотранспортной системы. Сегодня же Оператор ГТС подал в НКРЭКУ последние документы, необходимые для сертификации и лицензирования транспортировать газ с 1 января 2020 года”, — объяснил Коболев.

После финальных решений НКРЭКУ оператор будет полностью готов к работе, а анбандлинг — завершен.

“С 1 января 2020 он получит в управление от государства украинскую ГТС, а мы передадим эту компанию в собственность магистральных газопроводов Украины, которые на 100% принадлежат Министерству финансов. Таким образом, анбандлинг будет завершен, и на украинском рынке заработает новый независимый оператор ГТС”, — добавил глава “Нафтогаза”.

Коболев также подчеркнул, что это важный шаг, который поможет Украине в переговорах с Россией, касающихся транзита газа.

“На очередном раунде транзитных переговоров, который состоится послезавтра в Берлине, российская сторона уже не сможет подвергать сомнению способность Украины быстро завершить анбандлинг и перейти на европейские правила работы”, — подытожил он.

Напомним, 31 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о проведении процесса по выделению функции оператора газотранспортной системы (анбандлинга).