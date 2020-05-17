В Хмельницкой области из-за коронавируса, который обнаружили у одной из медсестер учреждения, все отделение патологии беременных ушло на изоляцию.

Об этом сообщил городской глава Каменец-Подольского Михаил Симашкевич в Facebook.

“Сегодня внимание мобильных медицинских бригад сосредоточено и на перинатальном центре. Вчера, напомню, коронавирус был обнаружен у младшей медицинской сестры родильного. По решению оперативного штаба на изоляции будет находиться отделение патологии беременных. А медики будут обследоваться поэтапно”, – написал Симашкевич.

По сообщению мэра города, речь идет об обследовании около 50 работников отделения.