Об этом сообщил городской глава Каменец-Подольского Михаил Симашкевич в Facebook.
“Сегодня внимание мобильных медицинских бригад сосредоточено и на перинатальном центре. Вчера, напомню, коронавирус был обнаружен у младшей медицинской сестры родильного. По решению оперативного штаба на изоляции будет находиться отделение патологии беременных. А медики будут обследоваться поэтапно”, – написал Симашкевич.
По сообщению мэра города, речь идет об обследовании около 50 работников отделения.
- В Украине за 16 мая зафиксировали еще 433 случая заболевания коронавирусом COVID-19.
- В Украине на сегодняшний день загруженность койко-мест в больницах не превышает 13%.