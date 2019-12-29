Отец убитого во время Революции Достоинства Устима Голоднюка – Владимир Голоднюк возмутился, что суд отпустил для обмена пленными 5 экс-беркутовцев, подозреваемых в расстреле активистов Майдана.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

“Я не против обмена: пленных нужно вытаскивать, но не обязательно для этого насиловать судебную систему. Это одна из основ государственности, это одна из тех ценностей, за которые Устим отдал жизнь и за что сейчас отдают свои жизни наши казаки на Востоке”, – написал Голоднюк.

“Потеря права на правосудие порождает потерю веры в справедливость! Что в этих словах кому-то не понятно? Что не понятно в простых человеческих желаниях жить в демократическом и правовом государстве, чувствовать себя человеком и гордиться этим?” – отметил отец погибшего героя Майдана.

По его мнению, все должно было произойти по-другому. По его словам, Президент Украины Владимир Зеленский должен был выступить перед народом и объяснить, что хочет сделать, “а не прятаться за спинами прокурора и судей”.

“Нужно было провести показательный суд и осудить преступников, которые в центре столицы одного из крупнейших государств Европы расстреляли людей. Далее он (президент) мог использовать свое право на помилование и уже тогда можно говорить об обмене. А то, что мы видим, – это скотство и издевательство над памятью ребят”, – убежден Голоднюк.