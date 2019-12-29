Об этом он написал на своей странице в Facebook.
“Я не против обмена: пленных нужно вытаскивать, но не обязательно для этого насиловать судебную систему. Это одна из основ государственности, это одна из тех ценностей, за которые Устим отдал жизнь и за что сейчас отдают свои жизни наши казаки на Востоке”, – написал Голоднюк.
“Потеря права на правосудие порождает потерю веры в справедливость! Что в этих словах кому-то не понятно? Что не понятно в простых человеческих желаниях жить в демократическом и правовом государстве, чувствовать себя человеком и гордиться этим?” – отметил отец погибшего героя Майдана.
По его мнению, все должно было произойти по-другому. По его словам, Президент Украины Владимир Зеленский должен был выступить перед народом и объяснить, что хочет сделать, “а не прятаться за спинами прокурора и судей”.
“Нужно было провести показательный суд и осудить преступников, которые в центре столицы одного из крупнейших государств Европы расстреляли людей. Далее он (президент) мог использовать свое право на помилование и уже тогда можно говорить об обмене. А то, что мы видим, – это скотство и издевательство над памятью ребят”, – убежден Голоднюк.
- Накануне Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи экс-“беркутовцев”, обвиняемых в убийстве 48 и ранении 80 человек во время Революции Достоинства. Так, суд принял решение отпустить из-под ареста Олега Янишевского, Сергея Зинченко и Павла Аброськина под личное обязательство. Также “личное обязательство” в качестве меры пресечения было определено и для двух других экс-“беркутовцев” – Александра Маринченко и Сергея Тамтуры (которые находились под домашним арестом).
- В тот же вечер в Киеве группа активистов блокировала выезд автозаков из Лукьяновского СИЗО, где находились трое из пяти экс-“беркутовцев”, обвиняемых в расстрелах на Майдане.
- Пять бывших сотрудников “Беркута” сегодня были доставлены на КПВВ “Майорское” в Донецкой области для обмена.