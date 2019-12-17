Об этом он рассказал в интервью изданию “Страна”.

“Да, Вова виноват. Поставим ему 4 с минусом. Зачем цепляться? Знаете, у кого разочарование? У тупых. Умный человек поймет, что Вова – честный человек, и желание он продемонстрировал. Он задержался там с Путиным на полчаса, выпросил три зоны. О чем вы говорите? Какие люди разочарованы? Эта биомасса?” – заявил он.

По его мнению, если человек “голодный”, то он всегда и во всем будет винить президента. Тем не менее, Александр Зеленский в любом случае будет поддерживать политику сына.

“Страну довели до бешенства. Что-то делается… А вот сейчас пенсию хотят повысить. Что могут с этим газом, стараются договориться, чтобы было дешевле – людям, не себе! И с этой землей – МВФ дает бабки, выхода нет! Бабок нет, платить нечем. Умный человек это понимает. Где он неправ? С землей. 200 тысяч га. Не надо говорить! Вот тупость какая…” – добавил он.