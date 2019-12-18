Отец президента Украины Владимира Зеленского Александр Семенович заявил, что украинцы, протестующие против действий главы государства и Правительства, должны показывать свое недовольство не под Верховной Радой, а в зоне ООС на Донбассе.

Об этом он рассказал в интервью изданию “Страна”.

По мнению Александра Зеленского, недовольные политикой его сына должны идти воевать на Донбасс.

“Кто это понимает? Выходят и бе-бе-бе. Пусть эта сволочь идет стреляет в АТО. Пусть эта мразь, которая выступает, идет в АТО. Молодежь вот эта возле Офиса президента, купленная. Идите воевать, гады, а не там стреляйте. А вы говорите: “Демократия, развод…” Идите, защищайте страну, а вы воняете…”, – заявил он.

И добавил: “Это я говорю. Идите защищайте страну… На все вопросы я не могу ответить. Я в сельском хозяйстве слабо разбираюсь. Я не берусь судить. Я знаю только одно, что намерения у Вовы положительные. Кто его обманывает… Он не может все знать. Он президент, он должен соблюдать закон, отстаивать страну, любить свою команду, найти министра технаря, хотя бы полутехнаря, чтобы как-то управлять всеми этими вещами”.

Ранее отец президента Владимира Зеленского Александр Семенович заявил, что разочарование президентом есть только “у тупых”, назвав этих людей “биомассой”.