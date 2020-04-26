На прошлой неделе президент США Дональд Трамп представил план выхода страны из общенационального карантина, введенного из-за пандемии коронавируса COVID-19. Он отмечал, что многие штаты могут начать возвращение к нормальной жизни уже к 1 мая.

Журналисты американского телеканала CNN собрали последние сведения о том, когда штаты США планируют снимать ограничения.

В публикации отмечается, что карантинные меры коснулись более 97 % населения США. Более 50 тысяч американцев, заразившихся коронавирусом, скончались.

Тем не менее, Трамп заявил, что страна “готова к открытию”, и прекращение всей общественной жизни на национальном уровне не может быть долгосрочным решением. Он подчеркнул, что “Америку нужно открыть снова”.

Решение по срокам снятия ограничений должны принимать власти каждого штата, ориентируясь на текущую ситуацию и советы специалистов из сферы здравоохранения.

Как отмечает CNN, в данный момент планы у властей американских штатов следующие:

Алабама

Губернатор Кэй Айви заявила, что существующие карантинные ограничения будут действовать до 30 апреля.

Она выразила мнение, что перезапускать экономику “нужно ответственно”. “Поднять и запустить нашу экономику не так просто, как щелкнуть выключателем”, – отметила Айви.

По ее словам, в штате следует расширить тестирование на коронавирус, прежде чем возобновить нормальную экономическую деятельность.

Аляска

Губернатор штата Майк Данливи разрешил ресторанам и бизнесу в сфере услуг открыться 24 апреля, но с соблюдением ограничений. Так, парикмахерские могут принимать клиентов только по предварительному заказу. Рестораны должны соблюдать расстояние между столиками (а их заполненность не должна превышать 25 %).

Город Анкоридж введет указанные ослабления карантина с 27 апреля.

Возобновление плановых операций в штате планируется после 4 мая.

Аризона

Губернатор штата Даг Дьюси сообщил, что карантинные ограничения (в рамках которых жители должны оставаться дома) будут действовать до 30 апреля. С 1 мая возможны кое-какие ослабления.

Арканзас

По словам местного губернатора Асы Хатчинсона, некоторые предприятия в штате планируется открыть в течение следующих нескольких недель.

Если все пройдет успешно, социальное дистанцирование будет соблюдаться, а количество заражений коронавирусом не будет расти, планируется открыть еще больше предприятий с 4 мая.

Калифорния

Губернатор штата Гэвин Ньюсом ввел карантинные меры 19 марта без указания срока их окончания. Первым этапом возвращения к нормальной жизни в Калифорнии станет разрешение на проведение плановых хирургических операций (например, на сердце или по удалению раковых опухолей). Это пока не касается косметических операций.

При этом власти штата в данный момент не намерены разрешать массовые мероприятия, включая протесты.

Колорадо

Губернатор штата Джаред Полис сообщил, что приказ оставаться дома с 27 апреля будет заменен на фазу “дома безопаснее”. Жителям по-прежнему настоятельно рекомендуют оставаться дома (особенно это касается людей пожилого возраста).

Начиная с 27 апреля, розничные предприятия с сервисом доставки могут возобновить свою работу. Также могут возобновиться некоторые медицинские процедуры.

Такие сервисы, как персональные тренировки или стрижка собак, смогут работать с соблюдением социального дистанцирования.

Коннектикут

Губернатор штата Нед Ламонт продлил ограничения до 20 мая. При этом он выступил за проведение дополнительного тестирования на коронавирус, чтобы штат мог вернуться к нормальной жизни в конце мая.

Коннектикут будет координировать меры по восстановлению экономики с штатами Нью-Джерси, Нью-Йорк, Пенсильвания, Делавэр, Род-Айленд и Массачусетс.

Делавэр

Власти штата издали постановление о всеобщем соблюдении карантинных ограничений (в частности, пребывании дома), которое будет действовать до 15 мая или до тех пор, пока “угроза общественному здоровью не будет устранена”.

Но даже после снятия запретов такие меры, как социальное дистанцирование, мытье рук, ношение защитной маски в общественных местах, ограничения на собрания, а также изоляция уязвимых групп населения, продолжат действовать.

Округ Колумбия

Мэр округа Мюриел Баузер продлила ограничения до 15 мая. При этом политик подчеркнула, что, если понадобится, карантинные меры будут продлены и после этой даты.

Флорида

В этом штате ограничения пока что действуют до 30 апреля. В то же время в городе Джексонвилл вновь открылись пляжи и парки, которые были закрыты на фоне пандемии коронавируса.

Архипелаг Флорида-Кис (цепь тропических островов) не будет открыт для посетителей как минимум до июня.

Джорджия

Губернатор штата Брайан Кемп начал ослаблять ограничения 24 апреля.

Там смогли открыться с соблюдением определенных мер безопасности тренажерные залы, фитнес-центры, кегельбаны, студии боди-арта, парикмахерские и маникюрные салоны, косметологи и массажисты. Театры и рестораны смогут открыться 27 апреля.

Они должны соблюдать социальное дистанцирование и скрининг сотрудников на наличие заболеваний.

Бары и ночные клубы в штате пока закрыты.

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Гавайи

Жители этого штата должны соблюдать ограничения как минимум до 30 апреля.

Власти города Гонолулу продлили карантинные меры до 31 мая.

Айдахо

Губернатор штата Брэд Литтл издал “Приказ о самоизоляции”, срок действия которого истекает 30 апреля. Пока не известно, будет ли он продлен.

При этом некоторым предприятиям было разрешено возобновить предоставление услуг.

Иллинойс

Губернатор штата Джей Роберт Прицкер объявил о намерении продлить действие ограничений до 30 мая.

“На следующей неделе я намерен подписать продление мер с некоторыми изменениями до субботы, 30 мая”, – заявил он.

Сейчас в штате проводят тестирование на коронавирус и отслеживают цепочки контактов заболевших.

Индиана

В указанном штате ограничения пока что действуют до 1 мая. При этом местные власти изучают возможности для перезапуска секторов экономики.

Айова

Губернатор штата Ким Рейнольдс не издавала приказ о необходимости соблюдать жесткие ограничения, оставаясь дома. 17 марта она объявила чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здравоохранения и распорядилась закрыть все предприятия некритической инфраструктуры до 30 апреля.

Губернатор также сформировала целевую группу по восстановлению экономики штата Айова, в которую, среди прочих, вошли частные предприниматели. Кроме того, Рейнольдс планирует обсудить с чиновниками по вопросам образования возможность открытия школ.

Канзас

Карантинные меры в штате пока действуют до 3 мая. При этом губернатор Лора Келли подписала распоряжение об ослаблении лицензионных ограничений для работников здравоохранения.

По ее словам, перезапуск экономики в штате будет происходить постепенно, а на первом месте должна находиться общественная безопасность.

Кентукки

27 апреля в штате стартует первый этап возвращения к нормальной жизни после карантина. Он будет касаться сферы здравоохранения (возобновления диагностики, рентгенологических обследований и так далее).

Луизиана

Ограничения в связи с коронавирусом в этом штате действуют до 30 апреля. Параллельно создана целевая группа, которая разрабатывает пути восстановления экономики.

Мэн

Жители штата должны соблюдать карантин и оставаться дома как минимум до 30 апреля. При этом губернатор Джанет Миллз решила продлить действие чрезвычайного положения до 15 мая из-за продолжающегося распространения коронавируса.

Мэриленд

Губернатор штата Ларри Хоган 24 апреля представил план выхода из карантина, который состоит из нескольких этапов. Он включает в себя увеличение количества тестирований, соблюдение правил индивидуальной защиты, отслеживание контактов больных коронавирусом и увеличение потенциала больниц. Конкретную дату снятия ограничений он не озвучил, так как количество случаев COVID-19 в штате продолжало расти.

На первом этапе ослабления карантина планируется отменить предписание для жителей оставаться дома. Также будет разрешена работа некоторых небольших предприятий, спортивные занятия на открытом воздухе, религиозные собрания с ограниченной посещаемостью, некоторые развлекательные мероприятия, выборочные медицинские процедуры.

Массачусетс

Губернатор штата Чарли Бейкер ранее издал приказ о закрытии предприятий некритической инфраструктуры до 4 мая. В данный момент власти думают над планом выхода из карантина.

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Мичиган

24 апреля власти штата продлили действие ограничительных мер до 15 мая. При этом некоторым предприятиям все же разрешили открыться.

Для жителей штата разрешили гольф и катание на моторных лодках.

Компании, занимающиеся обслуживанием газонов, ландшафтным дизайном, разведением растений, а также мастерские по ремонту велосипедов могут возобновить свою деятельность с соблюдением социального дистанцирования.

Миннесота

Власти штата намерены разрешить некоторым предприятиям возобновить работу с 27 апреля. Это позволит примерно 80 – 100 тысячам человек вернуться на свои рабочие места.

На предприятиях должна проводиться проверка состояния здоровья работников, а также соблюдаться социальное дистанцирование и меры гигиены.

Миссисипи

Согласно предварительным данным, штат начнет возвращаться к нормальной жизни после 27 апреля. При этом местные власти намерены рекомендовать жителям из групп риска оставаться дома.

Штат начнет ослаблять некоторые ограничения для предприятий некритической инфраструктуры.

Миссури

Карантинные ограничения здесь действуют до 3 мая. Власти намерены разработать план выхода из карантина совместно с медиками, чиновниками из сферы здравоохранения и предпринимателями.

Монтана

Губернатор штата Стив Буллок объявил о постепенном и поэтапном снятии ограничений (с 26 апреля для физических лиц и с 27 апреля для бизнеса).

Предприятия розничной торговли смогут возобновить работу 27 апреля или после этой даты, если будут соблюдать требования дистанцирования.

Рестораны и бары смогут начать предоставлять некоторые услуги с 4 мая.

Заведения, где невозможно соблюдать социальную дистанцию (включая кинотеатры, спортивные залы) останутся закрытыми. Также остается в силе запрет на путешествия.

Небраска

Все парикмахерские, тату-салоны и стрип-клубы в штате закрыты до 30 апреля. А групповые виды спорта отменены до 31 мая.

Небраска является одним из штатов, где не издавался приказ с требованием оставаться на карантине дома. В штате соблюдаются ряд правил: в частности, социальное дистанцирование на работе, посещение магазинов в одиночку и только раз в неделю, помощь пожилым людям и занятия спортом в домашних условиях.

Невада

Местные власти заявили, что штат “явно не готов к снятию ограничений”. Срок действия распоряжения о карантинных мерах здесь истекает 30 апреля.

Нью-Гемпшир

Жители штата должны соблюдать карантинные меры до 4 мая. Под запрет, в частности, попали публичные собрания и деятельность предприятий некритической инфраструктуры.

Нью-Джерси

Губернатор штата Фил Мерфи 21 марта издал распоряжение о соблюдении ограничений, в котором не указана конкретная дата выхода из карантина.

Нью-Джерси будет координировать меры по восстановлению экономики с штатами Нью-Йорк, Коннектикут, Пенсильвания, Делавэр, Род-Айленд и Массачусетс.

Нью-Мексико

Власти штата ранее продлили действие чрезвычайного положения до 30 апреля.

Нью-Йорк

Губернатор Эндрю Куомо ранее издал распоряжение “Штат Нью-Йорк на паузе”, которое вступило в силу 22 марта. Согласно документу, предприятия некритической инфраструктуры будут оставаться закрытыми до 15 мая. При этом не известно, смогут ли они возобновить работу после этой даты.

Северная Каролина

Здесь приказ властей о пребывании дома на карантине действует до 8 мая.

Если количество случаев заражения коронавирусом продолжит снижаться, возвращение штата к нормальной жизни будет происходить в три этапа: 1) некоторым компания разрешат открыться, а рекомендация оставаться дома продолжит действовать; 2) будут разрешены с определенными ограничениями религиозные собрания, работа ресторанов и баров; оставаться дома будет рекомендовано уязвимым группам населения; 3) будут разрешены собрания и деятельность предприятий; ограничения для уязвимых групп жителей ослабят.

Северная Дакота

Это один из штатов, власти которого не издавали приказ о жестких карантинных ограничениях с пребыванием дома. Были закрыты школы, рестораны, фитнес-центры, кинотеатры.

Ожидается, что некоторые предприятия смогут возобновить работу 1 мая.

Огайо

Здесь ограничения действуют до 1 мая. С этой даты начнется первый этап выхода из карантина. О деталях местные власти обещают сообщить позже.

Оклахома

С пятницы, 24 апреля, здесь начали открываться некоторые предприятия. Рестораны, кинотеатры, спортивные залы будут вновь открыты на следующей неделе, при условии соблюдения строгих правил социального дистанцирования и гигиены. Бары, однако, все еще будут закрыты.

Орегон

Губернатор штата Кейт Браун ранее издала распоряжение, предписывающее жителям оставаться дома. Оно будет действовать “до тех пор, пока губернатор не прекратит его действие”.

Браун уточнила, что не ослабит ограничения, пока не увидит снижения темпов распространения коронавируса, достаточного количества средств индивидуальной защиты, наращивания потенциала больниц, увеличения количества тестирований и так далее.

Пенсильвания

Местные власти планируют с 8 мая начать ослабление карантина, которое будет происходить в несколько этапов. До 30 апреля в штате действует приказ о пребывании дома.

Род-Айленд

Меры карантина здесь действуют до 8 мая. После этого планируется открыть парки и пляжи – “поэтапно, медленно, с новыми ограничениями”.

Южная Каролина

20 апреля власти штата разрешили открыть некоторые магазины розничной торговли (в том числе продающие мебель, книги, цветы, одежду и аксессуары), а также универмаги, магазины спортивных товаров и блошиные рынки.

Пляжи было разрешено открыть по усмотрению местных властей с 21 апреля.

Чрезвычайное положение в штате действует до 27 апреля.

Южная Дакота

Власти штата не издавали приказа о жестких карантинных ограничениях и необходимости оставаться дома.

Теннесси

По словам губернатора штата Билла Ли, с понедельника будет разрешено открывать рестораны, а в следующую среду – торговые точки. Некоторые парки все еще будут закрыты.

Техас

Губернатор штата Грег Эбботт ранее издал распоряжение, чтобы техасцы оставались дома до 30 апреля. Выход из карантина будет происходить поэтапно. Как подчеркнул Эбботт, 1 мая смогут открыться “не все предприятия сразу”. По его мнению, преждевременное открытие частного бизнеса может привести к новым вспышкам коронавируса.

Юта

В штате до 1 мая действует директива “Оставайся в безопасности, оставайся дома”. Людей призывали как можно дольше оставаться дома и находиться на расстоянии 6 футов (около 1,8 м) от других. Школы в штате закрыты.

Вермонт

Приказ оставаться дома здесь действует до 15 мая. С 20 апреля было разрешено возобновить работу предприятиям в сфере строительства, управления недвижимостью. Также смогли вернуться на рабочие места муниципальные служащие с соблюдением мер социального дистанцирования.

Ожидается, что с 1 мая возобновят работу фермерские рынки (с соблюдением строгих правил дистанцирования).

Вирджиния

Жители штата должны оставаться дома до 10 июня. “Мы переживаем кризис общественного здравоохранения, и нам нужно, чтобы все относились к этому серьезно и действовали ответственно. Наше послание к жителям штата очевидно: оставайтесь дома”, – подчеркнул губернатор штата Ральф Нортэм.

Вашингтон

В этом штате ограничения действуют до 4 мая. Прежде чем отменять карантин, местные власти намерены существенно расширить тестирование на коронавирус.

Западная Вирджиния

Губернатор штата Джим Джастис издал распоряжение о соблюдении карантина и пребывании дома “до дальнейшего уведомления”. По его словам, сейчас еще не время ослаблять меры социального дистанцирования, так как коронавирус еще распространяется.

Висконсин

Карантинные ограничения в этом штате действуют до 26 мая. При этом введены некоторые ослабления для бизнеса. В Висконсине разрешили открывать поля для гольфа.

Вайоминг

Это один из штатов, где не издавался приказ о жестких ограничениях и необходимости оставаться дома.