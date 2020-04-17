Президент США Дональд Трамп представил поэтапный план выхода страны из общенационального карантина в связи с распространением коронавируса COVID-19. При этом в стране продолжает расти количество подтвержденных случаев заражения и смертей.

Об этом лидер страны заявил в ходе брифинга.

Трамп заявил, что США “готовы к открытию”, а прекращение всей общественной жизни на национальном уровне не может быть долгосрочным решением.

“Моя администрация публикует новые рекомендации на федеральном уровне, которые позволят губернаторам предпринять поэтапные и избирательные меры по открытию их штатов”, – заявил он.

В первую очередь карантинные ограничения снимут с тех штатов, где нет новых случаев заражения коронавирусом на протяжении семи дней. По словам лидера США, это 30% страны.

Он отметил, что в таких штатах ограничения могут быть сняты уже “завтра”. При этом, Трамп не назвал конкретные штаты, где губернаторы готовы к “открытию”.

По словам американского президента, одновременно с США в мире откроются еще 29 стран.

Перед тем как начинать отменять любые ограничения, в каждом штате необходимо убедиться, что на протяжении 14 дней динамика заболеваний коронавирусом движется вниз.

Первый этап

На первом этапе в США откроют рестораны, бары, спортивные залы и другие общественные места. При этом, посещая общественные места американцам нужно будет строго следовать нормам социального дистанцирования. Также нельзя будет собираться более десяти человек.

Американцев попросили ограничить поездки и путешествия, которые не имеют важного значения.

Все учебные учреждения, закрытые в данный момент, останутся закрытыми.

Врачи смогут проводить плановые операции.

Второй этап

На этом этапе откроются учебные заведения и будет разрешено собираться группами до 50 человек.

Также на этом этапе будут разрешены различные поездки.

Третий этап

При соблюдении норм социального дистанцирования, в США отменят ограничения для уязвимых групп населения.

Особые правила для штатов

В зависимости от ситуации в конкретном штате, губернаторы смогут принимать решения о закрытии/открытии тех или иных учреждений, норм сдерживания коронавируса и так далее.

Также в каждом отдельном штате будут приняты решения о том, какие предприятия/компании/магазины могут работать на том или ином этапе снятия общенациональных ограничений.

“Если им нужно оставаться закрытыми, мы позволим им сделать это. Если они считают, что пришло время вновь открыться, мы предоставим им свободу для выполнения этой задачи”, – заявил Трамп, комментируя предоставление особых полномочий губернаторам.

Спортивные мероприятия

На первом этапе спортивные матчи будут проводить при пустых трибунах, затем начнут пускать ограниченное количество людей и лишь после устранения угрозы коронавируса стадионы заполнятся полностью.

Дебора Биркс, координатор реагирования на коронавирус, пояснила, что Трамп не называл конкретных дат по каждому из этапов, поскольку решения губернаторы штатов будут принимать в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Закрытые границы и авиасообщение

Трамп отметил, что США необходимо сохранить ограничения на въезд в страну, чтобы избежать «завозных» случаев коронавируса.

“Поскольку мы начинаем возобновление научных исследований, мы должны проявлять особую бдительность, чтобы блокировать проникновение вируса из-за границы. Ограничения на пограничный контроль и другие ограничения на въезд важнее, чем когда-либо, чтобы держать вирус под контролем и позволить американцам вернуться к работе”, – сказал он.