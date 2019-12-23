31 января 2020 года в Киеве состоится конференция на тему - "Продвижение продукта в современной и традиционной рознице".

В рамках события директор Consumer Panel & Services, GfK Ukraine Марина Забарило расскажет о драйверах успеха категорий и ритейла (на примере FMCG рынка): основные покупательские тренды в 2019 году; потенциал различных категорий и использования в различных форматах, что изменилось в 2019; чем отличаются и пересекаются целевая аудитория различных сетей, насколько они лояльны к месту покупки, что для них важно при выборе формата; что позволит определить наиболее эффективное место продаж для различных категорий и выстроить отношения с нужной целевой аудиторией.

В докладе на тему “Изменение покупательских предпочтений / РЕАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ УКРАИНСКОГО ПОКУПАТЕЛЯ Account Director Kantar в Украине Марины Костроминой речь пойдет о том, как изменилось поведение покупателей на источники информации они стали больше обращать внимания и доверять, как изменился выбор продуктов и на что они готовы тратить больше денег.

Эксперт по запуску и управлению продажами украинских брендов на территории ЕС. Продюсер всеукраинской конференции Big Trade-Marketing Show Татьяна Скоробогатова представит лучшие кейсы с NEW YORK RETAIL WEEK 2020.

Зал MODERN RETAIL начнет работу по теме “Что необходимо учесть, принимая решение об участии в программе лояльности сетевой розничной торговли”. Спикер подробно расскажет на какие пункты программы лояльности следует обратить внимание, чтобы она была выгодна не только ритейлеру, но и поставщику. А также расскажет о типах программ лояльности, и приведет успешные примеры, которые реализуются в Европе.

Следующая тема “Строим правильно скидочные акции”. Эта тема всегда была актуальна, так как на нее тратятся основные бюджеты поставщиков но, к сожалению, не всегда успешно с точки зрения выгоды. Поэтому ритейлер расскажет при каких условиях скидочные акции будут выгодны как в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде. Какие скидки работают лучше, финансово выгоднее. Как следует скидку представить, и кому ее представить.

Благодаря докладу на тему: “Визуальный сопровождение продукта в современной розничной сети” участники узнают, какие категории сейчас стоит развивать, что лучше стимулирует устойчивые и управляемые продажи в ритейле. И как лучше выстраивать отношения с покупателем.

Руководитель отдела трейд-маркетинга компании KIDDISVIT, Александр Коваленко раскроет тему: “Увеличение продаж через работу консультантов”. Вы узнаете – как подбирать консультантов, которые им ставить цели, как контролировать, мотивировать и увеличивать продажи.

Не менее важная тема “Развитие продаж через интернет магазины ритейлеров”. Все понимают – что это не отталкивающее будущее, вопрос кому сейчас надо этот вид продаж развивать, а кому нет, потому что рано. Вы узнаете с какими бюджетами надо этим заниматься, какая команда должна при этом быть.

Зал TRADITIONAL RETAIL откроют Елена Самойленко, директор по продукту компании Море Пива и Hop hey и Кристина Кармазина, руководитель департамента развития ecommerce продуктов Приватбанк с темой: “Инновации в Ритейл: оплата улыбкой в ​​сети HOP HEY”.

Следующая тема: “Мотивация торговой команды”. Вы узнаете, как действительно надо формировать мотивацию так, чтобы она была устойчивой и приносила дополнительный доход. Как формировать трейд-маркетинговый бюджет для дистрибьютора, и сколько из него должно идти на мотивацию.

“Анализ продаж в традиционный розничной сети”. Вы узнаете, как с помощью специальных приложений можно улучшить анализ, контроль и принятие решений.

Лидер команды Trade Marketing, Компании Май Украины, Андрей Морозов расскажет о мотивации традиционной розничной сети с оптимальным бюджетом. В этом докладе речь пойдет об акциях, которые наиболее эффективны для одних поставщиков, и не эффективны для других.

Завершающей будет тема: “Все что нужно знать трейд-маркетологам о ЗАКОН” О РЕКЛАМЕ “Украина”. В этом докладе вы услышите основные законы, правила, регулирующие те активности, которые вы проводите в современной и традиционной рознице сети.

На конференции вы получите высокую концентрацию практических знаний, ведь каждый докладчик представит свое выступление не в виде презентации, а в формате мини-тренинга. Каждая тема сопровождается заданием, которые вы сможете выполнять на протяжении всей конференции.

Ни один вопрос не останется без ответа, мы позаботимся об этом. Приходите не один, а с коллегами, ведь у нас будет работать сразу два зала: зал “Современная розница” и зал “Традиционная розница”.

Весь контент несет исключительно практическую ценность, поэтому философских рассуждений вы точно не услышите.

А также специально для Big Trade-Мarketing Show будет посещена выставка-конференция New York Retail Week 2020 г, с которой вы получите свежие кейсы и инсайты.

Впервые Всеукраинский MERCHANDISING BATTLE

Участие в Battle принимают только те мерчандайзинговые или рекламные агентства, которые работают с выкладкой и продвижением товаров в современной рознице.

Торговая марка, которая предоставляет продукт мерчандайзингововму агентству выбирается самим агенством.

В рамках События будут создаваться визуальные конструкции, которые будут оцениваться всеми участниками в 3-х номинациях:

“Лучшее отображение заданной концепции”, II.”Самая невероятная конструкция”, III.”Притягивающая к взаимодействию”.

Вступая в новый год, запланируйте уже в этом месяце лучшие места для Вашего участия в BIG TRADE-MARKETING SHOW!

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