Норвежские эксперты не выявили вспышек COVID-19, связанных с посещением фитнес-центров, которые были открыты после карантина.

Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal.

В Норвегии в рамках ослабления карантина разрешили работу тренажерных залов. Такое решение было принято местными властями в связи с тем, что политики решили, что польза от занятий перевешивает опасения по поводу возможных вспышек COVID-19.

На этой неделе было опубликовано исследование, проведенное по запросу норвежского правительства учеными из Университета Осло и других исследовательских учреждений. Исследование проводилось в течение двух недель в мае. Случайным образом были отобраны 3764 человека в возрасте от 18 до 64 лет из Осло. Из которых 1896 человек попросили заниматься в тренажерных залах, а 1868 — не делать этого.

В группе, занимающейся в тренажерном зале, 81,8% посещали его хотя бы один раз, 38,5% посещали шесть или более раз. Испытуемые должны были соблюдать правила гигиены и находиться в двух метрах от других людей во время интенсивной тренировки. Им не разрешали пользоваться душем в спортивных залах. Масочного режима не было.

Все участники исследования были протестированы на COVID-19, только у одного из них было положительный результат. Он, как было установлено, заразился на работе.

Профессор Майкл Бреттауэр, один из авторов исследования, заявил, что ожидал, что количество заболевших будет выше, поскольку во время проведения исследования количество заболевших в Осло возросло с 3,5 на 100 тысяч населения до 11,7.

“Результаты исследования применимы к другим регионам мира, таким как США или в Великобритании”, — считает профессор.

Бреттауэр подчеркнул, что важную роль именно играет соблюдение правил гигиены и социальной дистанции. До настоящего времени не было крупной вспышки заболевания, связанной с тренажерными залами, бассейнами и другими спортивными объектами, где строго соблюдались правила.