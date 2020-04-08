Об этом на брифинге в среду рассказал глава областной администрации Виталий Бунечко.
“Мы сейчас имеем ситуацию, что это уже не люди, которые привезли эту беду к нам в Украину из-за границы, а это контактные лица, контактировавшие с больными, которые контактировали с теми, кто приехал из-за границы. Меня больше всего поразил факт, когда в Малине собралась компания отпраздновать приезд своего товарища из-за рубежа и сейчас мы имеем вспышку – 8 случаев в Малине”, – сказал он.
Подобная ситуация повторилась и в Бердичевском районе Житомирской области, рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.
“В одной семье сын сознательно контактировал с человеком, который приехал из-за границы, и сейчас заболела его мать, она в тяжелом состоянии”, – отметил он.
В связи с этим власти Житомирской области рассматривает возможность полной изоляции Малина и Бердичева с абсолютным ограничением въездов-выездов в эти города.
- В Украине по состоянию на утро 8 апреле зафиксировано 1668 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
- В Вооруженных силах Украины зафиксировано пять случаев COVID-19, один из которых — летальный.