В Малине Житомирской области зафиксировали вспышку коронавируса, там выявили уже восемь случаев заболевания.

Об этом на брифинге в среду рассказал глава областной администрации Виталий Бунечко.

“Мы сейчас имеем ситуацию, что это уже не люди, которые привезли эту беду к нам в Украину из-за границы, а это контактные лица, контактировавшие с больными, которые контактировали с теми, кто приехал из-за границы. Меня больше всего поразил факт, когда в Малине собралась компания отпраздновать приезд своего товарища из-за рубежа и сейчас мы имеем вспышку – 8 случаев в Малине”, – сказал он.

Подобная ситуация повторилась и в Бердичевском районе Житомирской области, рассказал начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик.

“В одной семье сын сознательно контактировал с человеком, который приехал из-за границы, и сейчас заболела его мать, она в тяжелом состоянии”, – отметил он.

В связи с этим власти Житомирской области рассматривает возможность полной изоляции Малина и Бердичева с абсолютным ограничением въездов-выездов в эти города.