Об этом сообщили в информационном управлении Аппарата Верховной Рады Украины.
Так в 8:00 часов во вторник, 17 марта, состоится внеочередное заседание парламента. Одним из вопросов повести дня будет полученный по представлению парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики законопроект №3220 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)”.
На заседании комитета нардепы отметили, что “коронавирус внес большие коррективы в экономические планы предпринимателей”. Поэтому нардепами было предложено с 1 марта по 30 апреля ввести ряд изменений, которые помогут бизнесу, а именно:
- освободить от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) всех физических лиц-предпринимателей (ФЛП)
- временно отменить штрафы и пеню за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременное представление отчетности по ЕСВ;
- отменить налог на коммерческую недвижимость и землю;
- освободить бизнес от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства с 1 марта по 31 мая. Эта норма не будет касаться нарушений в уплате НДС, акцизов и ренты;
- на 3 месяца отсрочить обязательное введение РРО для всех категорий “упрощенцев”;
- ввести временный мораторий на новые документальные и фактические налоговые проверки и продолжение начатых.
Кроме того, предусмотрено несколько льгот для граждан:
- освобождение от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам с 1 марта по 30 апреля;
- помощь для тех, кто заболел коронавирусом, или должны находиться на самоизоляции (без уточнений).
Председатель комитета Данил Гетманцев выразил надежду, что “такие нормы действительно позволят уменьшить убытки из-за карантина”.
Ранее сообщалось о пяти зафиксированных случаях инфицирования COVID-19. Из них 4 — в Черновицкой области, 1 (летальный) — в Житомирской. Так, количество заболевших в Украине возросло до 7.
Мэр Киева Виталий Кличко объявил об ужесточении в столице карантина в связи с распространением эпидемии китайского коронавируса. Решение об ужесточении карантина приняли местные власти Винницы, Одессы, Львова, Закарпатья, а также Черновицкой области.
- 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире.
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также ограничение авиасообщения.