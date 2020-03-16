Верховная Рада может хочет предпринять ряд налоговых шагов, чтобы помочь бизнесу и населению в период карантина из-за коронавируса COVID-19.

Об этом сообщили в информационном управлении Аппарата Верховной Рады Украины.

Так в 8:00 часов во вторник, 17 марта, состоится внеочередное заседание парламента. Одним из вопросов повести дня будет полученный по представлению парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики законопроект №3220 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)”.

На заседании комитета нардепы отметили, что “коронавирус внес большие коррективы в экономические планы предпринимателей”. Поэтому нардепами было предложено с 1 марта по 30 апреля ввести ряд изменений, которые помогут бизнесу, а именно:

освободить от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) всех физических лиц-предпринимателей (ФЛП)

временно отменить штрафы и пеню за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, а также несвоевременное представление отчетности по ЕСВ;

отменить налог на коммерческую недвижимость и землю;

освободить бизнес от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства с 1 марта по 31 мая. Эта норма не будет касаться нарушений в уплате НДС, акцизов и ренты;

на 3 месяца отсрочить обязательное введение РРО для всех категорий “упрощенцев”;

ввести временный мораторий на новые документальные и фактические налоговые проверки и продолжение начатых.

Кроме того, предусмотрено несколько льгот для граждан:

освобождение от штрафов и пени за просрочку выплат по потребительским кредитам с 1 марта по 30 апреля;

помощь для тех, кто заболел коронавирусом, или должны находиться на самоизоляции (без уточнений).

Председатель комитета Данил Гетманцев выразил надежду, что “такие нормы действительно позволят уменьшить убытки из-за карантина”.

Ранее сообщалось о пяти зафиксированных случаях инфицирования COVID-19. Из них 4 — в Черновицкой области, 1 (летальный) — в Житомирской. Так, количество заболевших в Украине возросло до 7.

Мэр Киева Виталий Кличко объявил об ужесточении в столице карантина в связи с распространением эпидемии китайского коронавируса. Решение об ужесточении карантина приняли местные власти Винницы, Одессы, Львова, Закарпатья, а также Черновицкой области.