В партии "Голос" опасаются, что после принятия спорного законопроекта об окончательной отмене депутатской неприкосновенности дела НАБУ против нардепов могут оказаться под угрозой уничтожения.

Об этом говорится в статье #Букв “Лапши вам на уши, или Как депутаты с себя неприкосновенность “сняли”.

Согласно принятому депутатами законопроекту № 2237, уголовные производства против народных избранников теперь сможет открывать только генеральный прокурор.

В то же время статья 482 Уголовного кодекса была дополнена 2 абзацами, которые фактически делают невозможным арест имущества депутата без его ведома.

Как отметила по данному поводу нардеп от “Голоса” Александра Устинова, новые нормы ставят под угрозу дела Национального антикоррупционного бюро против нардепов.

“Все материалы, которые были собраны до этого НАБУ, можно будет обжаловать адвокатам, чтобы они не использовались в суде как доказательства. Потому что они были собраны с нарушением процедуры – потому что дело в конце концов против депутата, а генеральный прокурор на это разрешения не давал. Это создаст правовую коллизию, в результате которой доказать коррупцию будет невозможно. Поэтому мы и просили прописать все органы, которые должны это расследовать – НАБУ, ГБР, САП и ГПУ”, – отметила Устинова.

Она напомнила, что теперь нардепу должны сообщать, что на его имущество будет наложен арест.

“Вы представляете себе вменяемого человека, которому говорят, что завтра к тебе придут арестовывать имущество, и он за ночь это имущество на кого-то не перепишет. Или если не перепишет, то он может поехать за границу и оттуда написать, что у него сердечный приступ. И если депутат не явился в суд по уважительным причинам, его имущество нельзя арестовать. Что теперь будут делать депутаты? Ложиться в Феофанию и ехать за границу”, – подчеркнула Устинова.

По словам политика, сейчас она уже не понимает, что хуже – старая депутатская неприкосновенность или законопроект № 2237.

“Раньше могли расследовать деятельность депутатов и упирались в решение Рады, но мы видели все детали дела – по тому же Розенблату или Онищенко, или Мосийчуку. Теперь таких дел может не быть, потому что нужно пойти к генпрокурору и получить разрешение”, – заявила Устинова.