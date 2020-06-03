В мае 2020 года план поступлений в бюджет от акцизного налога перевыполнен на 1,1 млрд грн, или на 21,4%, в основном за счет поступлений налога с табачных изделий.

Об этом сообщает агентство “РБК-Украина”.

Выполнить план удалось впервые за последние 8 месяцев – с октября прошлого года, когда было принято поправку №8 к проекту закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины о введении единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование” №1049, больше известную как “маржа Холодова”.

Скандал вокруг законопроекта начался в октябре 2019 года, когда на заседании финкомитета Рады в законопроект №1049 о едином счет для уплаты налогов и сборов была принята поправка, которая абсолютно не касается темы законопроекта, но устанавливает фиксированную маржу наценки для оптовых и розничных структур, осуществляющих продажу сигарет.

Как удалось выяснить журналистам, поправка была принята в интересах замглавы этого парламентского комитета Андрея Холодова, который косвенно контролирует обширную сеть розничной продажи сигарет. В декабря 2019 года НАБУ открыло производство в отношении Холодова по подозрению в превышении должностных полномочий.

Принятие “маржи Холодова” привело к полномасштабному кризису на рынке табачных изделий в ноябре-декабре 2019 года.

Так, компания “Бритиш Американ Тобакко Украина” в ноябре 2019 была вынуждена остановить производство на фабрике в Прилуках. Другой крупный производитель “Джи Ти Ай Украина” отозвал акцизные марки на 350 млн грн. А в компании “Филип Моррис Украина” заявили, что вынуждены сократить производство сигарет на треть из-за поправки.

Общие потери госбюджета от “маржи Холодова” в ноябре-декабре 2019 оцениваются в 2,5 млрд грн. 19 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский ветировал документ.

Но теперь 1 июня Андрей Холодов инициировал создание в Верховной Раде ВСК для расследования уклонения от уплаты налогов на табачном рынке.