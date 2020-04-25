Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.
По словам Саакашвили, в сфере государственного регулирования в Украине “куда не посмотришь — дебилизм дебилизмом руководит”. В связи с этим Саакашвили заявил, что, в случае его назначения на пост вице-премьер-министра Украины, “отменит 80%” государственной регуляции во всех возможных сферах.
“Когда они мне все говорят: “Где твоя программа?”… Да у меня конкретная программа — срезать 80% регуляции, отменить сразу. И как раз эта конкретная программа их пугает”, — заявил Саакашвили.
Также политик ответил своим оппонентам на критику, связанную с деструктивностью его предложений.
“Конкретная [программа]! Нет, это не деструктив. Это самый большой конструктив, потому что деструктив — это то, что вы делали последние 30 лет, еще больше регуляции добавляя. […] Отменять это нужно в Украине. Украине надо разрушать старую системы и тогда это будет конструктивным действием”, — добавил он.
Саакашвілі розповів, чим має намір зайнятися в українському уряді.
"Скасувати 80% регуляції": Саакашвілі розповів, чим має намір зайнятися в українському уряді.+ Ще трохи про конструктив і диструктив 😅
Gepostet von Букви am Freitag, 24. April 2020
Ранее сообщалось, что Михеил Сакаашвили может стать вице-премьером по реформам в правительстве Дениса Шмыгаля. Сам Саакашвили подтвердил предложение стать вице-премьером.
Также Саакашвили заявил, что готов работать даже помощником у любого министра или губернатора, который хочет спасти Украину от кризиса.
#Буквы рассказывали, чем известен будущий вице-премьер Саакашвили.
- Премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил, что если Верховная Рада Украины назначит Михеила Саакашвили вице-премьером по реформам, Грузия отзовет своего посла.
- Глава фракции “Слуга народа” Давид Арахамия пригрозил Грузии сильными дипломатическими проблемами в случае, если страна отзовет своего посла из Украины в связи со скандалом вокруг Михеила Саакашвили.