Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили, который вскоре может стать вице-премьер-министром Украины, рассказал, чем намерен заняться в случае назначения на пост.

Об этом шла речь в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина”.

По словам Саакашвили, в сфере государственного регулирования в Украине “куда не посмотришь — дебилизм дебилизмом руководит”. В связи с этим Саакашвили заявил, что, в случае его назначения на пост вице-премьер-министра Украины, “отменит 80%” государственной регуляции во всех возможных сферах.

“Когда они мне все говорят: “Где твоя программа?”… Да у меня конкретная программа — срезать 80% регуляции, отменить сразу. И как раз эта конкретная программа их пугает”, — заявил Саакашвили.

Также политик ответил своим оппонентам на критику, связанную с деструктивностью его предложений.

“Конкретная [программа]! Нет, это не деструктив. Это самый большой конструктив, потому что деструктив — это то, что вы делали последние 30 лет, еще больше регуляции добавляя. […] Отменять это нужно в Украине. Украине надо разрушать старую системы и тогда это будет конструктивным действием”, — добавил он.

Саакашвілі розповів, чим має намір зайнятися в українському уряді. "Скасувати 80% регуляції": Саакашвілі розповів, чим має намір зайнятися в українському уряді.+ Ще трохи про конструктив і диструктив 😅 Gepostet von Букви am Freitag, 24. April 2020

Также Саакашвили заявил, что готов работать даже помощником у любого министра или губернатора, который хочет спасти Украину от кризиса.

#Буквы рассказывали, чем известен будущий вице-премьер Саакашвили.