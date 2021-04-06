Об этом говорится в материале Максима Опанасенко и Алисы Юрченко для “Bihus.Info”.
В середине марта прес-служба “Центренерго” заявила, что госшахты в начале 2021 не отгружали уголь на предприятие по прямым договорам. “Вместо угля поставлялось через ООО” Укрвуглезбагачення групп “, несмотря на действие приказа Министерства энергетики, запрещающий поставки угля из частных посредников без предоплаты”, – говорилось в сообщении. Согласно заявлению, частная компания не только “вклинилась” в продажу, но и не рассчиталась с шахтами угля.
По информации журналистов Bihus.Info, в январе-феврале “Укрвуглезабезпечення групп” продала “Центрэнерго” около 400 000 тонн угля. Этот уголь компания покупала у шахт в среднем за 1200 грн/т, а перепродавала “Центрэнерго” по средней цене 1640 грн/т. С учетом затрат на обогащение купленного угля, ориентировочный заработок фирмы только за два месяца – 120 млн грн.
В то же время, по данным собеседников Bihus.Info в Министерстве энергетики, компания не заплатила шахтам угля около 250 млн грн. Поэтому шахтеры в марте даже приезжали на митинг в Киев. С учетом этого долга “заработок” “Укрвуглезабезпечення групп” мог составить 370 млн грн.
Компания зарегистрирована в салоне красоты на окраине Киева. Согласно госреестра, единственной владелицей фирмы является 27-летняя жительница Черкасс Анастасия Ермолович. Она продает собственные картины в соцсетях и раньше не занималась не только угольным, но и никаким другим бизнесом.
Но журналисты обнаружили, что родители Анастасии давно работают в структурах, тесно связанных с бизнесом Игоря Коломойского.
Например, мать Анастасии – Елена Ермолович – руководит компанией “Фабрика технических бумаг”, среди владельцев которой (через “Киевскую фабрику технических бумаг») – прямые, хотя и непубличные, партнеры Игоря Коломойского. Речь идет об Алексее Буйнисе и Евгения Кричевском. Они с Коломойским, Боголюбовым, Палицой-младшим и Киперманом-старшим являются партнерами в заводе “Нефтехимик Прикарпатья” и “вооруженном” проекте (компания “Рокот-М”).
Отец Анастасии – Сергей Ермолович – раньше работал на уже упомянутой “Киевской фабрике технических бумаг” партнеров Коломойского, а ныне числится владельцем и руководителем компании “Кей Стоун”. Контактный номер этой компании в госреестре используется еще рядом фирм с орбиты бизнесменов Киперман.
Получить комментарий от Анастасии Ермолович журналистам не удалось – она не ответила на звонки и сообщения. Зато отец Анастасии не удивился вопросу о Коломойском, уточнил у журналистов, должен ли он это комментировать, и положил трубку.
Игорь Коломойский взял под контроль госпредприятие “Центрэнерго” летом 2019-го. Тогда, после победы Владимира Зеленского на президентских выборах, на госпредприятие назначили лояльное к олигарху руководство. С тех пор на “Центрэнерго” действовали несколько схем, завязанных на компаниях с орбиты Коломойского – с электроэнергией, российским углем и газом.
Журналисты Bihus.Info подсчитали, сколько прибыли принесли эти схемы фирмам с орбиты Коломойского за время управления “Центрэнерго” лояльным к нему менеджментом (с лета 2019 до весны 2021-го).
Электроэнергия. Она доставалась трейдеру Коломойского от “Центрэнерго” по заниженным ценам. Это принесло компании около 1,5 млрд грн заработка. Плюс трейдер олигарха до сих пор не полностью заплатил “Центрэнерго” за электричество. Долг оценивается в 725 млн грн.
Поставки газа. Частный трейдер Коломойского дешево покупал газ полугосударственной “Укрнафты” и перепродавал его с наценкой “Центрэнерго”. По данным Бизнес.Цензор, наценка – 30-60%. Так на частной фирме олигарха осела маржа еще в минимум полмиллиарда.
Перепродажа российского угля. С ним было то же, что и с газом – покупали дешевле, продавали “Центрэнерго” дороже. Заработок – до 500 млн грн.
С учетом “последней угольной схемы” фирмы, связанные с Коломойским, за полтора года заработали на “Центрэнерго” более 3,5 млрд грн.
Новое руководство госпредприятия назначено в конце февраля 2021 года – накануне введения американских санкций в отношении Игоря Коломойского и в разгар публичного отмежевания Офиса президента от олигарха.
Ранее сообщалось, что США ввели визовые санкции против украинского олигарха Игоря Коломойского и членов его семьи. Пока реакции украинских правоохранительных органов не было. Однако в США эту новость активно обсуждается.
В Госдепе США убеждены, что Коломойский пытается подорвать демократические процессы в Украине.
- Ранее американская газета The Washington Post написала, что западные партнеры ждут от Зеленского решительного разрыва с Коломойским.