Государственное предприятие "Центрэнерго" в январе-феврале закупило у вновь созданного ООО "Укрвуглезбагачення групп" ( "УВЗГ") угля госшахт на 650 млн грн. Заработок фирмы на этой операции, с учетом долгов перед шахтерами, составил около 370 млн грн.

Об этом говорится в материале Максима Опанасенко и Алисы Юрченко для “Bihus.Info”.

В середине марта прес-служба “Центренерго” заявила, что госшахты в начале 2021 не отгружали уголь на предприятие по прямым договорам. “Вместо угля поставлялось через ООО” Укрвуглезбагачення групп “, несмотря на действие приказа Министерства энергетики, запрещающий поставки угля из частных посредников без предоплаты”, – говорилось в сообщении. Согласно заявлению, частная компания не только “вклинилась” в продажу, но и не рассчиталась с шахтами угля.

По информации журналистов Bihus.Info, в январе-феврале “Укрвуглезабезпечення групп” продала “Центрэнерго” около 400 000 тонн угля. Этот уголь компания покупала у шахт в среднем за 1200 грн/т, а перепродавала “Центрэнерго” по средней цене 1640 грн/т. С учетом затрат на обогащение купленного угля, ориентировочный заработок фирмы только за два месяца – 120 млн грн.

В то же время, по данным собеседников Bihus.Info в Министерстве энергетики, компания не заплатила шахтам угля около 250 млн грн. Поэтому шахтеры в марте даже приезжали на митинг в Киев. С учетом этого долга “заработок” “Укрвуглезабезпечення групп” мог составить 370 млн грн.

Компания зарегистрирована в салоне красоты на окраине Киева. Согласно госреестра, единственной владелицей фирмы является 27-летняя жительница Черкасс Анастасия Ермолович. Она продает собственные картины в соцсетях и раньше не занималась не только угольным, но и никаким другим бизнесом.