Все тендеры Ивано-Франковской Службы автомобильных дорог на текущий средний ремонт дорог, которые в этом году частично были профинансированы из Фонда по борьбе с коронавирусом COVID-19, выиграло ООО "ПБС" (его связывают с окружением олигарха Игоря Коломойского).

Об этом говорится в расследовании на сайте проекта “Наши гроши“.

Речь идет о четырех тендерах, разыгранных в 2020 году, а также двух тендерах, разыгранных в 2017 и в 2019 годах, по которым в этом году производилось дофинансирование выполнения работ.

На тендеры совокупной стоимостью 3,58 млрд гривен из COVID-фонда выделили четверть необходимой суммы – 916 млн гривен. Как отмечается в публикации, именно эту сумму получило ООО “ПБС”.

На тендерах 2020 года конкурентами компании “ПБС” были только представители Национальной ассоциации дорожников Украины. В трех случаях это ООО “Автомагистраль-Юг” (с “орбиты” бизнесмена Александра Бойко), а в четвертом – ООО “Ростдорстрой” (из окружения Геннадия Труханова).

Как отмечается в материале, представители ассоциации дорожников “торговались с конкурентом неохотно”: так, средняя скидка “ПБС” на всех четырех тендерах по отношению к ожидаемой стоимости закупки составила менее 4%.

Два более ранние тендеры ООО “ПБС” разыграло с компаниями из “орбиты” бизнесмена Араика Амирханяна (“Полтавастройцентр” и “Строительная компания “Дорлидер”). Скидка компании “ПБС” также была несущественной – 5,5%.

ООО “ПБС” учредила в марте 2004 года в Ивано-Франковске Иванна Непик. Уставный капитал компании составляет 6,02 млн гривен. Иванна Непик ранее работала на курорте “Буковель” Игоря Коломойского. В то время директором “Буковеля” был Александр Шевченко (25 октября участвовал в выборах депутатов в Ивано-Франковский облсовет от партии “За майбутне” бизнес-партнера Коломойского – Игоря Палицы).

В расследовании отмечается, что Александр Шевченко регулярно публикует на своей странице в Facebook посты с фотографиями дорожных подрядов “ПБС”. В этих сообщениях он информирует, где его “команда начала работу”, а также благодарит налогоплательщикам “за восстановление инфраструктуры Украины”.

По состоянию на начало ноября компания “ПБС” идет второй в рейтинге подрядчиков “Укравтодора” по тендерам, что проводятся в 2020 году по новым правилам (согласно которым ограничивается конкуренция на торгах в пользу членов Национальной ассоциации дорожников Украины и крупнейших фирм).