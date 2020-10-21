Доступные суммы варьируются в пределах 15 000 – 25 000 гривен. Если вам срочно потребовалась финансовая поддержка, возьмите онлайн кредит на карту без звонков и отказов прямо сейчас. А чтобы исключить возможность “прозвона”, для начала ознакомьтесь с рекомендациями специалистов.

Где найти МФО, которые не звонят потенциальным клиентам?

Все лицензированные микрофинансовые организации Украины, которые предоставляют кредиты без предварительного обзвона заемщиков, собраны на сайте Ikredit.

Воспользоваться информационной помощью ресурса можно круглосуточно и абсолютно бесплатно.

Необходимые действия:

Переход на страницу ikredit.in.ua. Клик на раздел “Условия”, далее – “Без звонка”. Выбор МФО с подходящими условиями кредитования.

Обратите особое внимание на компании, оформляющие займы под 0% всем новичкам. Получать такие выгодные микрокредиты также можно без звонков и отказов.

Когда микрозайм не может быть оформлен без звонка?

Микрофинансовые организации, которые обычно не обзванивают претендентов на займ, могут связываться с потенциальными клиентами, если их анкеты:

Заполнены не целиком

Если в анкете заемщика будут указаны не все запрашиваемые сведения, менеджер может позвонить кандидату на ссуду для уточнения информации.

Содержат большое количество опечаток, ошибок, несоответствий

В такой ситуации сотрудник МФО позвонит претенденту, чтобы убедиться, что последний находится в адекватном состоянии.

Содержат недостоверную информацию

Если заполняя анкету, вы указываете ложные данные, будьте готовы к тому, что вам позвонит представитель микрофинансовой фирмы – в лучшем случае. В худшем ваш запрос будет автоматически отклонен.

Могут ли звонки последовать в будущем?

При оформлении микрозайма вы обязательно даете согласие на обработку и хранение предоставляемых данных. В том числе номера телефона. Без этого согласия регистрацию на портале кредитной компании не завершать.

МФО может использовать ваш телефонный номер сразу же – при рассмотрении заявки, или в дальнейшем:

Для рассылки рекламной информации. Например, промо-кодов, извещений о скидках и акциях. Для напоминания о необходимости погасить долг. Вам могут отправить СМС-сообщение или позвонить.

Если вы не желаете получить звонки и сообщения от кредитора, после закрытия займа, вы можете связаться с сотрудниками МФО и попросить удалить ваш номер из информационной базы. Отказать вам в этом не могут.