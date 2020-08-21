Новую информацию сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Сегодня утром был готов самолет, на которым Навального собирались эвакуировать в Германию, для лечения в одной из немецких клиник.

Но врачи больницы скорой помощи в Омске (Россия) отказываются передавать пациента, утверждая, что одного лишь желания родственников оппозиционера недостаточно.

Медики не разрешают транспортировать Навального в Германию (ОБНОВЛЯЕТСЯ)

Соратники Навального уверены, что решение не отдавать его – политическое, а на медиков попросту давят некие “мужчины в костюмах”, которые постоянно находятся в больнице.

Супруга политика, Юлия, направила обращение президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой разрешить эвакуировать ее мужа в Германию, где ему предоставят квалифицированную медицинскую помощь.

Но, по данным инсайдеров, в Кремле сказали, что никакого обращения не получили.

Главврач больницы, где находится Навальный, Александр Мураховский, утверждает, что диагноз, к которому ссылаются медики, это “нарушение углеводного баланса”, то есть нарушение обмена веществ. Это якобы могло быть вызвано резким понижением сахара в крови.

“Это (нарушение обмена веществ) могло быть вызвано резким понижением сахара в крови, в самолете, что привело к потере сознания”, – заявил главврач.

Версию о том, что Навального отравили – врачи категорически отрицают.

  • 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали с отравлением. Теперь он в реанимации без сознания.
  • Известно о том, что состояние политика стабильно тяжелое. Он в коме.