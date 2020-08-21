Несмотря на слова транспортной полиции о том, что в крови оппозиционера Алексея Навального нашли опасный яд, медики все отрицают.

Новую информацию сообщила пресс-секретарь политика Кира Ярмыш.

Сегодня утром был готов самолет, на которым Навального собирались эвакуировать в Германию, для лечения в одной из немецких клиник.

Но врачи больницы скорой помощи в Омске (Россия) отказываются передавать пациента, утверждая, что одного лишь желания родственников оппозиционера недостаточно.

Соратники Навального уверены, что решение не отдавать его – политическое, а на медиков попросту давят некие “мужчины в костюмах”, которые постоянно находятся в больнице.

В больнице вот так pic.twitter.com/76OKJV6Ttw — Ivan Zhdanov (@IoannZH) August 21, 2020

Супруга политика, Юлия, направила обращение президенту России Владимиру Путину обращение с просьбой разрешить эвакуировать ее мужа в Германию, где ему предоставят квалифицированную медицинскую помощь.

Но, по данным инсайдеров, в Кремле сказали, что никакого обращения не получили.

Главврач больницы, где находится Навальный, Александр Мураховский, утверждает, что диагноз, к которому ссылаются медики, это “нарушение углеводного баланса”, то есть нарушение обмена веществ. Это якобы могло быть вызвано резким понижением сахара в крови.

“Это (нарушение обмена веществ) могло быть вызвано резким понижением сахара в крови, в самолете, что привело к потере сознания”, – заявил главврач.

Из-за нарушения обмена веществ и падения сахара Алексея не дают транспортировать?! https://t.co/z4VTPpIKKk — Ivan Zhdanov (@IoannZH) August 21, 2020

Версию о том, что Навального отравили – врачи категорически отрицают.