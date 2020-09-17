Российского оппозиционера Алексея Навального отравили до приезда в аэропорт Томска. Пластиковую бутылку из-под воды со следами "Новичка" нашли номере отеля Xander.

Об этом сообщили в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), основателем которого является Алексей Навальный.

“Это бутылка из номера в томской гостинице, где останавливался сам Навальный и вся наша съемочная группа”, – говорится в сообщении.

20 августа часть команды улетела в Москву, часть осталась в Томске доделывать видео. В полете Алексей Навальный потерял сознание и начал задыхаться, самолет экстренно сел.

Сотрудники ФБК, которые остались в Томске, узнали о случившемся. В этот момент они вызвали адвоката, поднялись все в номер Навального, и начали фиксировать, описывать и упаковывать все, что там нашли. В том числе, и бутылки из-под гостиничной воды.

Именно эту бутылку из-под воды и передали врачам в Германии.

“Спустя две недели именно на бутылке из томского номера немецкая лаборатория обнаружила следы “Новичка”. А потом еще две лаборатории, которые брали анализы у Алексея, подтвердили, что Навальный был отравлен именно им”, – говорится в сообщении ФБК.