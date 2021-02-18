По соцсетям и центральными телеканалами прогремела новость об отравлении школьниц спазмолитиками в Боярке Киевской области. Теперь та же ситуация сложилась в Умани (Черкасская область).

#Буквs собрали все, что известно об этих случаях и о челлендже в соцсетях, якобы побудившем подростков употреблять таблетки.

Инцидент в Боярке

Об отравлении двух девочек в Киевской области стало известно днем 16 февраля. Киевская областная государственная администрация доложила, что отравились две ученицы 7 класса в лицее “Гармония”.

“К сожалению, одну девочку не удалось спасти. Вторая школьница находится в больнице в состоянии средне стабильном”, — говорилось в сообщении.

Вечером того же дня полиция сообщила, что пострадавшие принимали медицинский препарат “Дротаверин”. Это средство спазмолитического действия, является аналогом препарата “Но-шпа”, используется в основном в странах бывшего Советского Союза, не разрешено для клинического применения в США и некоторых странах Европы.

По версии полиции, к таким действиям школьниц побудил челлендж в соцсетях.

“Предварительно установлено, что девочки посмотрели видео в одной из популярных социальных сетей с призывом попробовать медицинский препарат. На перемене ученицы приобрели в аптеке “Дротаверин” и приняли каждая по 40 таблеток в помещении школы. Девочек в бессознательном состоянии нашли одноклассницы, которые забили тревогу. Медики, прибывшие на место происшествия констатировали смерть 13-летней девочки, ее 12-летнюю подругу доставили в медицинское учреждение. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает”, — говорится в сообщении полиции.

Сейчас указанный препарат продается без рецепта. Однако полиция информирует, что провизоров, которые продали его детям, установили. Также полицейские обратились в Гослекслужбу по поводу законности продажи лекарственных препаратов детям.

Инцидент в Умани

Днем 17 февраля в Умани произошел аналогичный инцидент: отравились две восьмиклассницы, которые употребляли тот же препарат.

Как #Буквам сообщили в пресс-службе Уманского районного управления полиции, в настоящее время с девочками все в порядке, их здоровью ничего не угрожает. Причиной такого поступка полиция считает желание привлечь к себе внимание.

“Установили, что у несовершеннолетних есть недоразумения с близкими. Приняли таблетки, таким образом хотели привлечь внимание. Запланирован ряд мероприятий в учебных заведениях для предупреждения подобных случаев. С 14-летними сейчас проводят профилактические беседы психологи и ювеналы”, — говорят в полиции.

В отличие от случая в Боярке, уманские правоохранители пока не связывают случившееся с каким-либо челленджем в соцсетях.

Почему уманские школьницы решили употреблять эти таблетки, они полицейским не сообщили.

При чем тут TikTok?

Оба инцидента прокомментировала Юлия Усенко —руководитель Департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генерального прокурора.

Усенко прямо связала случай в Боярке с челленджем в соцсети TikTok, который был направлен на то, чтобы заставить детей принять слишком большую дозу лекарств.

“Около месяца назад школьница, которая выжила, увидела в социальной сети TikTok видеозапись, где на черном экране было предложение: “Выпей 40 таблеток “Нош-пы” и увидишь, что будет”. Вот результат — ребенок 13 лет погиб!”, — заявила Усенко.

Чиновница отмечает, что влияние Интернета является только одной из версий, но вместе с тем намекает, что именно эта версия самой вероятной.

“Отрабатываются версии негативного влияния Интернета, склонения к самоубийству, отношений с семьей и сверстниками, законности продажи лекарств детям. Но, забегая вперед, девочки не были склонны к самоубийству, проблем в семье и со сверстниками не было”, — добавляет Усенко.

По ее убеждению, школьницы из Умани решили принять лекарства “после просмотра сюжета о случае с девочками в Боярке”.

“Объясняют поступок тем, что задались целью привлечь внимание родителей. Семьи девочек находятся на учете как попавшие в сложные жизненные обстоятельства”, — информирует работница Офиса генпрокурора.

Усенко также информирует, что с начала года зафиксировано 18 попыток самоубийства и суицидов среди детей в возрасте 10-16 лет. Она отмечает (без ссылки на источники), что эти случаи могли быть связаны с “группами смерти” в Сети, впрочем, она добавляет, что киберполиция подтверждений этого не находила.

Существовал ли челлендж о 40 таблетках?

#Буквы проанализировали контент в TikTok, размещенный по тегам #40таблеток, #ношпа, #дротаверин и тому подобное. Нами было найдено немало видео с советами врачей, анализом стоимости указанных препаратов и прочим. Однако ни одного видео, в котором содержался бы призыв принять таблетки, найдено не было.

В то же время мы обнаружили ролик, где предупреждают о таком челлендже. И оно появилось уже после того, стало известно об отравлениях в Боярке и Умани.

Также нами было выявлен в соцсетях скриншот видео, якобы посвященный этому челленджу. Сейчас этот ролик удален. К тому же скриншот содержит следы подделки: видео опубликовано за 15 минут до того, как это зафиксировали, ни лайков, ни комментариев нет.

Кроме этого, фактчекеры проекта “По той бік новин” провели аналогичную работу: они исследовали TikTok, Instagram и YouTube. Упоминаний о челлендже они также не нашли.

“Могли ли их удалить за ночь? Гипотетически — да. Практически —что-нибудь осталось бы. К тому же, об этом должны знать дети. Мы пообщались с подростками из разных регионов Украины, в том числе и из лицея в Боярке, где случилась эта история. Никто из них не знает о таком челлендж и видео не видел”, — отмечают авторы проекта.

Фактчекеры также спросили своих подписчиков о том, видели ли они эти видео. Сейчас под постом более 300 комментариев и никакого подтверждения того, что эти видео существовали, все еще нет.