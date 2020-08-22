Об этом стало известно пресс-секретарю политика Кире Ярмыш.
Как известно, омские медики все же разрешили эвакуировать Навального в Германию. Они передали немецким коллегам все необходимые сопроводительные документы.
В частности – результаты всех проведенных анализов. Среди них – анализ мочи.
“Оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружен алкоголь и кофеин (более детальная выписка представлена сопровождающим пациента).
Параллельно в поверхностных смывах с одежды и с рук Навального обнаружен 2-этилгексил дифенил фосфат, вещество, не обладающее токсичным действием и используемое в промышленной химии при производстве полимеров. При этом данное вещество не найдено в биоматериалах пациента”, – сообщили медики.
Навального отправили в немецкую клинику Charite.
Также медики из Омска сказали, что готовы сотрудничать с коллегами из Charite, поскольку “беспокоятся о состоянии и интересах пациента”».
“С согласия родных Алексея Навального мы готовы предоставить всю необходимую информацию, а также осуществлять иное взаимодействие в целях дальнейшего лечения пациента со специалистами немецкой клиники Charite”, – сказали они.
Сразу же после госпитализации Навального его пресс-секретарь заявляла, что накануне ухудшения самочувствия политик не употреблял алкоголь. Он пил только чай в кафе аэропорта Томска.
- 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали с отравлением. Теперь он в реанимации без сознания. Известно о том, что состояние политика стабильно тяжелое. Он в коме.
- Позже сообщалось, что медики больницы скорой помощи в Омске (Россия) всячески препятствуют и не позволяют транспортировать оппозиционера Алексея Навального в клинику на территории Германии.
- 21 августа днем городскую больницу Омска, где находился в коме российский оппозиционер Алексей Навальный, посетили немецкие врачи.