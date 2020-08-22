Российские медики из больницы скорой помощи города Омска заявили, что в моче оппозиционера Алексея Навального не было каких-то токсичных веществ, а только алкоголь и кофеин.

Об этом стало известно пресс-секретарю политика Кире Ярмыш.

Как известно, омские медики все же разрешили эвакуировать Навального в Германию. Они передали немецким коллегам все необходимые сопроводительные документы.

В частности – результаты всех проведенных анализов. Среди них – анализ мочи.

“Оксибутираты, барбитураты, стрихнин, судорожные или синтетические яды не обнаружены. В моче обнаружен алкоголь и кофеин (более детальная выписка представлена сопровождающим пациента). Параллельно в поверхностных смывах с одежды и с рук Навального обнаружен 2-этилгексил дифенил фосфат, вещество, не обладающее токсичным действием и используемое в промышленной химии при производстве полимеров. При этом данное вещество не найдено в биоматериалах пациента”, – сообщили медики.

Навального отправили в немецкую клинику Charite.

Также медики из Омска сказали, что готовы сотрудничать с коллегами из Charite, поскольку “беспокоятся о состоянии и интересах пациента”».

“С согласия родных Алексея Навального мы готовы предоставить всю необходимую информацию, а также осуществлять иное взаимодействие в целях дальнейшего лечения пациента со специалистами немецкой клиники Charite”, – сказали они.

Сразу же после госпитализации Навального его пресс-секретарь заявляла, что накануне ухудшения самочувствия политик не употреблял алкоголь. Он пил только чай в кафе аэропорта Томска.