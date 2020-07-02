Сегодня, 2 июля, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины. Работает Смолий в НБУ с 2014 года.

#Буквы рассказывают биографию Якова Смолия.

Биография Якова Смолия

Родился будущий глава НБУ 1 февраля 1961 года в селе Вербовец в Тернопольской области.

В 1983 году окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко по специальности “Прикладная математика”. Во время учебы работал лаборантом научно-исследовательского сектора Львовского университета.

Яков Смолий – кандидат экономических наук.

До 1987 года работал в Тернопольском финансово-экономическом институте на должности инженера-программиста, математика, младшего научного сотрудника.

С 1987 года по 1991 был инженером-программистом, начальником бюро радиозавода “Орион”.

В банковской системе Украины Яков Смолий работает более 27 лет.

В 1991 году Смолий идет работать в Тернопольское областное управление НБУ, где работает ведущим инженером, начальником компьютерного отдела и заместителем начальника управления.

В 1994 году он переходит на работу в Акционерный почтово-пенсионный банк “Аваль”. 30 ноября 1994 года – он стал одним из акционеров финучреждения. В 2005 году банк выкупила австрийская Raiffeisen Group. Смолий продал свои акции и ушел из банка.

В 2006 году Яков Смолий стал директором по вопросам банковского бизнеса общества “Престиж-групп”. Там Смолий проработал до 2014 года. В этот период банкир занимался также молочным бизнесом, оптовой торговлей, арендой. Был членом наблюдательных советов страховых компаний.

Женат имеет двух дочерей.

Работа в Национальном банке Украины

Смолий работает в НБУ с 2014 года. Сперва он был заместителем главы НБУ (апрель 2014 — октябрь 2016), затем первым заместителем (октябрь 2016 — май 2017).

26 марта 2015 года Яков Смолий вошел в рабочую группу по координации возвращения в Украину средств, полученных преступным путем бывшими чиновниками.

Когда глава НБУ Валерия Гонтарева ушла в бессрочный отпуск, а Смолий стал исполняющим обязанности председателя НБУ.

15 марта 2018 года Верховная Рада поддержала увольнение Валерии Гонтаревой с должности главы Нацбанка и назначение на данный пост Якова Смолия. Президент Порошенко ввел его в состав Совета нацбезопасности и обороны Украины.

Декларация

В декларации Якова Смолия много недвижимости.

Земельные участки в Ивано-Франковске – аренда; три земельных участка во Львове – общая собственность; земельный участок в Тернополе, Черкассах, Броварском районе Киева – аренда. Еще у Якова Смолия в совместной собственности с другими лицами есть офисы во Львове, Черновцах, Киеве.

В Погребах, что в Броварском районе, в 100% собственности Якова Смолия есть жилой дом – 654 кв. м., земельные участки – 3118 и 970 кв. м. Еще у него есть квартира в Севастополе – 117 кв. м. В Гуривщине у Якова Смолия есть дом семейного отдыха.

Яков Смолий задекларировал три автомобиля, гидроцикл, гольфкар. Его супруга владеет автомобилем Mercedes ML230 2007 года выпуска.

На банковском счету в “Укрэксимбанке” у главы НБУ находится 3 млн 716тыс. 357 долларов, 3 млн 045 тыс. 767 гривен.

В “Укрсиббанке” у него 1 млн 256 тыс. 480 гривен. В “Дельта-Банке” – 5 млн 975 тыс. 605 грн.

Отставка Якова Смолия

Ранее #Буквы сообщали, что группа народных депутатов от “Слуги народа” во время заседания Парламента обсуждали, что хотят предложить президенту Владимиру Зеленскому уволить главу Нацбанка Якова Смолия.

2 июля 2020 на сайте ВР появился текст проекта постановления о его отставке.

“В соответствии с пунктом 18 части первой статьи 85 Конституции Украины Верховная Рада Украины постановляет: уволить Смолия Якова Васильевича с должности председателя Национального банка Украины”, – говорится в тексте документа.

Объявлять представление об увольнении Смолия уполномочен представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

2 июля 2020 президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления об увольнении Якова Смолия.

Стоит отметить, что ряд нардепов назвали отставку Якова Смолия “плохим знаком”.

Послы стран-членов “Большой семерки” (G7) также отреагировали на отставку главы Национального банка и предостерегли украинскую власть от подрыва независимости НБУ.